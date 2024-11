Karhula po porazu z Gradcem: Fantje so se preveč sprostili

"Ko igraš v gosteh, lahko igraš nekoliko bolj obrambno, doma pa vsi pričakujejo zmago. Kar je seveda tudi prav, toda občutek je nedvomno drugačen," pravi Finec, ki ni zadovoljen z igro svojih varovancev na zadnjih štirih tekmah. "Po izjemnem vstopu v sezono se je zgodil manjši padec. Morda so se fantje preveč sprostili, toda govorimo o zelo zahtevni in precej izenačeni ligi, v kateri lahko vsak premaga vsakogar. Če v danem trenutku nisi na želeni ravni, pride kazen. Upam, da bomo že na naslednji tekmi igrali bistveno drugače," se Karhula nadeja vrnitve na zmagovalna pota.

Gradec je prvič v tej sezoni gostoval že pred 14 dnevi in v izenačenem obračunu moral priznati premoč zeleno-belim, tokrat pa je bilo razmerje moči na tivolski ledeni ploskvi drugačno. "Tekmec je precej bolje krenil v tekmo, kar mu je prineslo zgodnje vodstvo. In ko si v položaju, da moraš loviti nasprotnika, je vselej težje. V tem tednu nas čakajo še tri zaporedne domače preizkušnje, ki jih moramo dobiti, če želimo držati priključek z najboljšimi moštvi v ligi. Prvi na vrsti je neugodni Fehervar, ki ima zelo izkušeno ekipo. Drsalno so nekoliko slabši od nas, a igrajo na način, da si privoščijo zelo malo napak. Moramo se vrniti k našim osnovam, poenostaviti igro in paziti na število lastnih napak," še dodaja 48-letni finski strokovnjak na začasnem delu v slovenski prestolnici.