Karhula: Zmaga v Celovcu potrditev velikega motiva in ekipnega duha

Strateg Olimpije Antti Karhula je pred potjo v Celovec opozarjal na nevarnost prevelikega zadovoljstva po uvodni zmagi nad VSV-jem v Tivoliju prejšnji petek. A Finčeve skrbi so bile odveč, saj so ljubljanski hokejisti tudi drugo preizkušnjo v novi sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva vzeli maksimalno resno in se povsem zasluženo po podaljšku veselili zmage proti KAC-u s 4:3.

"Fantje so v tekmo vstopili tako, kot sem od njih zahteval in pričakoval. Zbrano v obrambi, kjer si proti tako kakovostnemu tekmecu, kot je KAC, ne smeš privoščiti niti najmanjših napak, in sproščeno v napadu, kar nas je na koncu nagradilo z odločilnim zadetkom za zmago. Vesel sem odličnega starta v sezono, zdaj pa moramo na tem graditi naprej. Liga je zelo močna, sezona bo dolga, vzponi in padci pa neizbežni," je po sladki zmagi v Celovcu dejal 48-letni Finec na začasnem delu v slovenski prestolnici.