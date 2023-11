'Lahko je ob takšni navijaški podpori iz sebe iztisniti vse kar imaš'

Skoraj popoln hokejski večer v Tivoliju. Zmaga po streljanju "penalov" proti večnemu koroškemu tekmecu iz Celovca, okoli 2500 navijačev na tribunah, kar je največ v sezoni, ter uspešno izpeljana dobrodelna akcija za obolelega nekdanjega reprezentanta Aleša Kranjca. Naslednji dvoboj čaka zeleno-bele v torek, tekmec bo spet s Koroške, tokrat Beljak v gosteh.

Olimpija je na zadnjih štirih domačih tekmah slavila trikrat, pred tem pa je izgubila kar dvajset zaporednih tekem v Tivoliju.

Zmaji so na lep način zaokrožili dobrodelno noto dvoboja, na katerem so zbirali sredstva za pomoč nekdanjemu slovenskemu reprezentantu Alešu Kranjcu, ki se bori s hudo boleznijo.

Nazadnje je v hramu slovenskega športa padel celovški KAC s slovenskim hokejskim zvezdnikom Janom Muršakom na čelu. "Za nami je fantastičen hokejski večer, ki so ga pričarali predvsem glasni navijači. Imeli smo najboljšo navijaško podporo v sezoni. Ob tako bučnem občinstvu je zlahka iz sebe iztisniti vse kar imaš," je iz prve po zmagi po kazenskih strelih nad Celovčani (3:2) izstrelil strateg SŽ Olimpije Antti Karhula in pohvalil svoje igralec za odlično igro ter nepopustljivost v ključnih trenutkih, ko so gostje s Koroške močno pritisnili.

"Pohvale za igro v prvi in drugi tretjini, ko smo bili boljši na ledu in tudi pohvale za požrtvovalnost v zadnjem delu, ko smo trpeli," je dodal Finec na ljubljanski klopi, ki upa, da bo po nekaj domačih zmagah v zadnjem času njegovim fantom v Tivoliju precej lažje. "Slavili smo na zadnjih treh od štirih domačih tekmah. To je dober podatek," je še povedal 47-letni trener, ki se zaveda, da je zmaga proti izjemno kakovostni ekipi iz Celovca, kjer nastopajo zares vrhunski tujci na čelu z dolgoletnim slovenskim reprezentantom Janom Muršakom, ki ima izkušnje tudi z igranjem v NHL in KHL, dragocena in spodbuda za naprej.

Akcija za obolelega Aleša Kranjca je bila osrednja nit tekme, na kateri so navijači lahko kupili posebne spominske ploščke, Kranjcu pa pomagali še na druge načine z zbiranjem sredstev. Pridružili so se tudi Celovčani, ki so pred tekmo predali svojo donacijo.

"V garderobi vlada prava kemija, fantje vedno znova stopijo skupaj. Tudi tokrat so. Hvala jim za lep hokejski večer," je še dodal Karhula in tudi pohvalil odziv na dobrodelno tekmo. "Vemo, da so nekatere stvari pomembnejše od športa in hokeja. Če smo vsaj malo pomagali, smo srečni. Tako bo tudi naprej," je zaključil Karhula, ki je v tabor zmajev prišel ob koncu lanske sezone, ko je že bilo jasno, da Olimpije ne bo v končnici. Letos je drugače, Ljubljančani zaenkrat držijo deseto mesto, ki še vodi v dodatne kvalifikacije za preboj v končnico.