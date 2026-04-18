Hokej

Rekorderji po obisku v Sloveniji: 'Ponosni na vsakega navijača, ki pride v Tivoli'

Ljubljana, 18. 04. 2026 08.39 pred 11 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Jan Urbas in Žiga Jeglič

Serijski hokejski prvaki Slovenije iz Ljubljane so v ligi ICE v pravkar končani sezoni naredili velik korak naprej. Po 14 letih so znova igrali v polfinalu in bili v igri, da se uvrstijo tudi v boj za laskavo lovoriko. To ostaja veliki cilj kluba v naslednjih letih, najkasneje v treh sezonah želijo splezati na vrh. Ob tem HK Olimpija Ljubljana raste na vseh ravneh. Predsednik Miha Butara se s sodelavci najbolj veseli dejstva, da je v lanski sezoni Tivoli na tekmo obiskalo v povprečju kar 3100 gledalcev. Daleč največ v zadnjih letih. V prihodnje bo Olimpija igralsko še močnejša. Vodstvo kluba si je pred dvema letoma zastavilo za cilj naslov prvaka ... "Smo na pravi poti, to potrjujejo naši uspehi na številnih pdoročjih," med drugim sporoča predsednik hokejskih zmajev.

Potem ko so hokejisti ljubljanske Olimpije pot v letošnji sezoni regionalne lige ICE končali v polfinalu, so v klubu že naredili prve korake za prihodnjo. Kot prvi odmevni okrepitvi so v tivolskem klubu danes predstavili slovenska napadalca Žigo Jegliča in Jana Urbasa

Zach Boychuk, levo Miha Butara, ima z Olimpijo pogodbo še za naslednjo sezono.
Zach Boychuk, levo Miha Butara, ima z Olimpijo pogodbo še za naslednjo sezono.
FOTO: HK Olimpija Ljubljana Domen Jančič

Oba sta poudarila, da bi lahko še ostala na severu Nemčije, a je pretehtala ne le ponudba Olimpije, pač pa tudi možnost vrnitve domov, kar je pomembno tudi za njuni družini. "Finančno smo tako urejeni, da si lahko privoščimo pogovore daleč vnaprej z vsemi igralci," pa je o tem, kako je prišlo do dogovora s slovenskima igralcema, dejal predsednik kluba Miha Butara.

"Analiza je bila takoj po koncu sezone narejena. Ponosen sem na preteklo sezono. Z rezultatskega, organizacijskega in prodajnega vidika smo naredili sezono presežkov. Želeli smo si igrati v finalu, a je bil Pustertal zasluženo boljši v polfinalni seriji. Zdaj želimo narediti moštvo še boljše. Z obema okrepitvama smo se že dalj časa pogovarjali. Finančno smo tako urejeni, da si lahko privoščimo pogovore daleč vnaprej z vsemi igralci," je poudaril predsednik Olimpije in dodal, da so že prodali več kot 300 letnih vstopnic za prihodnjo sezono.

Miha Butara
Miha Butara
FOTO: HK Olimpija Ljubljana Domen Jančič

Najvišje povprečje gledalcev na tekmo v Sloveniji

V pretekli sezoni je bilo na tekmah Lige ICE v povprečju 3100 gledalcev v Tivoliju. Največ doslej. "Zadovoljni smo lahko s predstavami, gledalci se vračajo na tribune. Postavili smo rekord vseh slovenskih klubov v zgodovini lige, imeli smo povprečje 3100 gledalcev na tekmo. Polfinalni tekmi proti Pustertalu sta bili razprodani," je dodal predsednik, ki je navdušen, da so v končnici prihajali gledalci tudi iz drugih slovenskih krajev. "Prihajali so iz vse Slovenije."

"V tej sezoni smo dobili številne nove pokrovitelje, s tem pa se bo proračun za novo sezono zvišal za 15 odstotkov. To je velik napredek, saj se nam s takim dvigom v preteklih sezonah ni uspelo pohvaliti. Vsak dan se slišim s strateškim partnerjem Alexandrom Lefebvrom, ki je bil med polfinalno serijo tudi ves teden v Sloveniji. Zelo je zadovoljen z rastjo kluba. Poraz v polfinalu nas seveda peče. Mi ne moremo tekmovati z Avstrijci, a s prihodom Lefebvra, ki je naš solastnik, so se razlike zmanjšale. Mi z nižjim proračunom delamo čudeže. Imamo najboljše navijače v ligi. Takega vzdušja, kot je bil v Tivoliju v končnici, ne moreš videti v nobeni drugi dvorani," je še dodal Butara.

Alexandre Lefebvre in Miha Butara
Alexandre Lefebvre in Miha Butara
FOTO: Domen Jančič

O podrobnostih glede drugih okrepitev in o tem, kdo od tujcev iz te sezone bo ostal, pa v klubu za zdaj še niso govorili. Oba novinca v Olimpiji Ljubljani sta podpisala dvoletni pogodbi.

Razlagalnik

Liga ICE, znana tudi kot ICE Hockey League, je mednarodna hokejska liga, v kateri tekmujejo klubi iz srednje Evrope. Večina ekip prihaja iz Avstrije, v njej pa sodelujejo tudi klubi iz Italije, Madžarske in Slovenije. Liga je naslednica nekdanje avstrijske lige EBEL, ki se je s širitvijo v sosednje države razvila v eno najmočnejših regionalnih hokejskih tekmovanj v tem delu Evrope.

Dvorana Tivoli je ikoničen športni objekt v Ljubljani, zgrajen leta 1965 po načrtih arhitekta Marjana Božiča. Dolga leta je bila osrednje prizorišče za hokej na ledu in košarko v Sloveniji. Poleg športnih dogodkov je dvorana pomembna tudi kot zgodovinsko prizorišče, saj je leta 1966 gostila svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, kar je bil eden prvih velikih mednarodnih športnih dogodkov v takratni Jugoslaviji.

Žiga Jeglič in Jan Urbas sta uveljavljena slovenska hokejska napadalca, ki sta pomemben del slovenske reprezentance že vrsto let. Oba sta svojo kariero gradila v močnih evropskih ligah, predvsem v Nemčiji, kjer sta si pridobila bogate izkušnje na najvišji ravni. Njuna vrnitev v ljubljanski klub predstavlja pomembno okrepitev, saj prinašata mednarodno kakovost, vodstvene sposobnosti in dolgoletne izkušnje iz zahtevnih tekmovanj, kar dviguje konkurenčnost kluba na regionalni ravni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
hokej olimpija butara

