Rekorderji po obisku v Sloveniji: 'Ponosni na vsakega navijača, ki pride v Tivoli'

Potem ko so hokejisti ljubljanske Olimpije pot v letošnji sezoni regionalne lige ICE končali v polfinalu, so v klubu že naredili prve korake za prihodnjo. Kot prvi odmevni okrepitvi so v tivolskem klubu danes predstavili slovenska napadalca Žigo Jegliča in Jana Urbasa.

Zach Boychuk, levo Miha Butara, ima z Olimpijo pogodbo še za naslednjo sezono. FOTO: HK Olimpija Ljubljana Domen Jančič

a je pretehtala ne le ponudba Olimpije, pač pa tudi možnost vrnitve domov, kar je pomembno tudi za njuni družini. "Finančno smo tako urejeni, da si lahko privoščimo pogovore daleč vnaprej z vsemi igralci," pa je o tem, kako je prišlo do dogovora s slovenskima igralcema, dejal predsednik kluba Miha Butara.

"Analiza je bila takoj po koncu sezone narejena. Ponosen sem na preteklo sezono. Z rezultatskega, organizacijskega in prodajnega vidika smo naredili sezono presežkov. Želeli smo si igrati v finalu, a je bil Pustertal zasluženo boljši v polfinalni seriji. Zdaj želimo narediti moštvo še boljše. Z obema okrepitvama smo se že dalj časa pogovarjali. Finančno smo tako urejeni, da si lahko privoščimo pogovore daleč vnaprej z vsemi igralci," je poudaril predsednik Olimpije in dodal, da so že prodali več kot 300 letnih vstopnic za prihodnjo sezono.

Miha Butara FOTO: HK Olimpija Ljubljana Domen Jančič

Najvišje povprečje gledalcev na tekmo v Sloveniji



V pretekli sezoni je bilo na tekmah Lige ICE v povprečju 3100 gledalcev v Tivoliju. Največ doslej. "Zadovoljni smo lahko s predstavami, gledalci se vračajo na tribune. Postavili smo rekord vseh slovenskih klubov v zgodovini lige, imeli smo povprečje 3100 gledalcev na tekmo. Polfinalni tekmi proti Pustertalu sta bili razprodani," je dodal predsednik, ki je navdušen, da so v končnici prihajali gledalci tudi iz drugih slovenskih krajev. "Prihajali so iz vse Slovenije."

"V tej sezoni smo dobili številne nove pokrovitelje, s tem pa se bo proračun za novo sezono zvišal za 15 odstotkov. To je velik napredek, saj se nam s takim dvigom v preteklih sezonah ni uspelo pohvaliti. Vsak dan se slišim s strateškim partnerjem Alexandrom Lefebvrom, ki je bil med polfinalno serijo tudi ves teden v Sloveniji. Zelo je zadovoljen z rastjo kluba. Poraz v polfinalu nas seveda peče. Mi ne moremo tekmovati z Avstrijci, a s prihodom Lefebvra, ki je naš solastnik, so se razlike zmanjšale. Mi z nižjim proračunom delamo čudeže. Imamo najboljše navijače v ligi. Takega vzdušja, kot je bil v Tivoliju v končnici, ne moreš videti v nobeni drugi dvorani," je še dodal Butara.

Alexandre Lefebvre in Miha Butara FOTO: Domen Jančič

O podrobnostih glede drugih okrepitev in o tem, kdo od tujcev iz te sezone bo ostal, pa v klubu za zdaj še niso govorili. Oba novinca v Olimpiji Ljubljani sta podpisala dvoletni pogodbi.