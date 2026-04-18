Rekorderji po obisku v Sloveniji: 'Ponosni na vsakega navijača, ki pride v Tivoli'

Potem ko so hokejisti ljubljanske Olimpije pot v letošnji sezoni regionalne lige ICE končali v polfinalu, so v klubu že naredili prve korake za prihodnjo. Kot prvi odmevni okrepitvi so v tivolskem klubu danes predstavili slovenska napadalca Žigo Jegliča in Jana Urbasa.
a je pretehtala ne le ponudba Olimpije, pač pa tudi možnost vrnitve domov, kar je pomembno tudi za njuni družini. "Finančno smo tako urejeni, da si lahko privoščimo pogovore daleč vnaprej z vsemi igralci," pa je o tem, kako je prišlo do dogovora s slovenskima igralcema, dejal predsednik kluba Miha Butara.
"Analiza je bila takoj po koncu sezone narejena. Ponosen sem na preteklo sezono. Z rezultatskega, organizacijskega in prodajnega vidika smo naredili sezono presežkov. Želeli smo si igrati v finalu, a je bil Pustertal zasluženo boljši v polfinalni seriji. Zdaj želimo narediti moštvo še boljše. Z obema okrepitvama smo se že dalj časa pogovarjali. Finančno smo tako urejeni, da si lahko privoščimo pogovore daleč vnaprej z vsemi igralci," je poudaril predsednik Olimpije in dodal, da so že prodali več kot 300 letnih vstopnic za prihodnjo sezono.
Najvišje povprečje gledalcev na tekmo v Sloveniji
V pretekli sezoni je bilo na tekmah Lige ICE v povprečju 3100 gledalcev v Tivoliju. Največ doslej. "Zadovoljni smo lahko s predstavami, gledalci se vračajo na tribune. Postavili smo rekord vseh slovenskih klubov v zgodovini lige, imeli smo povprečje 3100 gledalcev na tekmo. Polfinalni tekmi proti Pustertalu sta bili razprodani," je dodal predsednik, ki je navdušen, da so v končnici prihajali gledalci tudi iz drugih slovenskih krajev. "Prihajali so iz vse Slovenije."
"V tej sezoni smo dobili številne nove pokrovitelje, s tem pa se bo proračun za novo sezono zvišal za 15 odstotkov. To je velik napredek, saj se nam s takim dvigom v preteklih sezonah ni uspelo pohvaliti. Vsak dan se slišim s strateškim partnerjem Alexandrom Lefebvrom, ki je bil med polfinalno serijo tudi ves teden v Sloveniji. Zelo je zadovoljen z rastjo kluba. Poraz v polfinalu nas seveda peče. Mi ne moremo tekmovati z Avstrijci, a s prihodom Lefebvra, ki je naš solastnik, so se razlike zmanjšale. Mi z nižjim proračunom delamo čudeže. Imamo najboljše navijače v ligi. Takega vzdušja, kot je bil v Tivoliju v končnici, ne moreš videti v nobeni drugi dvorani," je še dodal Butara.
O podrobnostih glede drugih okrepitev in o tem, kdo od tujcev iz te sezone bo ostal, pa v klubu za zdaj še niso govorili. Oba novinca v Olimpiji Ljubljani sta podpisala dvoletni pogodbi.
Liga ICE, znana tudi kot ICE Hockey League, je mednarodna hokejska liga, v kateri tekmujejo klubi iz srednje Evrope. Večina ekip prihaja iz Avstrije, v njej pa sodelujejo tudi klubi iz Italije, Madžarske in Slovenije. Liga je naslednica nekdanje avstrijske lige EBEL, ki se je s širitvijo v sosednje države razvila v eno najmočnejših regionalnih hokejskih tekmovanj v tem delu Evrope.
Dvorana Tivoli je ikoničen športni objekt v Ljubljani, zgrajen leta 1965 po načrtih arhitekta Marjana Božiča. Dolga leta je bila osrednje prizorišče za hokej na ledu in košarko v Sloveniji. Poleg športnih dogodkov je dvorana pomembna tudi kot zgodovinsko prizorišče, saj je leta 1966 gostila svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, kar je bil eden prvih velikih mednarodnih športnih dogodkov v takratni Jugoslaviji.
Žiga Jeglič in Jan Urbas sta uveljavljena slovenska hokejska napadalca, ki sta pomemben del slovenske reprezentance že vrsto let. Oba sta svojo kariero gradila v močnih evropskih ligah, predvsem v Nemčiji, kjer sta si pridobila bogate izkušnje na najvišji ravni. Njuna vrnitev v ljubljanski klub predstavlja pomembno okrepitev, saj prinašata mednarodno kakovost, vodstvene sposobnosti in dolgoletne izkušnje iz zahtevnih tekmovanj, kar dviguje konkurenčnost kluba na regionalni ravni.
