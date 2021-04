Kingsi dobili derbi z Anaheimom, Kopitar do nove točke

Pri Kingsih so gole dosegli Sean Walker v šesti minuti tekme (podaja Kopitar), pa Mikey Anderson, Dustin Brownin Trevor Moore– tako Brown kot Moore v prazno mrežo v predzadnji in zadnji minuti tekme, vratar Jonathan Quick pa je tekmo končal z 21 obrambami. Anže Kopitar je prispeval podajo pri prvem golu in na ledu odigral slabih 20 minut, to je bila njegova 996. točka v karieri v NHL. Kralji se še vedno borijo za končnico; za zadnjim mestom, ki vodi v izločilne boje za naslov prvaka, zaostajajo šest točk, do konca rednega dela sezone jih čaka še deset tekem.

Edmonton Oilersi so dosegli najvišjo zmago večera, s 6:1 so v gosteh odpravili Winnipeg Jetse. S "hat-trickom" in podajo je izstopal kapetan Connor McDavid. To je bila zanj že 81 točka na 46. tekmi sezone (zbal je 28 golov in 53 podaj), drugi na lestvici je njegov soigralec, nemški hokejist Leon Draisaitl,kije zbral 66 točk.