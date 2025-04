'Golijada' v Seattlu pripadla Los Angelesu

Kralji so že pred gostovanjem potrdili drugo mesto v pacifiški skupini in s tem prednost domačega ledu v končnici proti Edmonton Oilers. Zadnji trije medsebojni dvoboji na izpadanje so v končnici zahodne konference pripadli naftarjem. Oilers so potrebovali sedem tekem, da so leta 2022 izločili Kings, leta 2023 so jih izločili po šestih tekmah, lani pa po petih. Naftarji so imeli v vseh treh dvobojih na izpadanje prednost domačega ledu, tokrat so ostali brez. Kralje za konec rednega dela sezone čaka le še domača tekma proti Calgaryju.

Moštvo St. Louis Blues je v prvi tretjini zadelo štirikrat in si na koncu z zmago s 6:1 proti Utahu priigralo mesto v končnici tekmovanja za Stanleyjev pokal. "Občutek je zelo dober in všeč mi je bilo, kako smo to naredili," je dejal trener St. Louisa Jim Montgomery, ki je 25. novembra prevzel taktirko namesto Drewa Bannisterja.