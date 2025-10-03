Kingsi med pripravami prvič izgubili, prva tekma nove sezone 8. oktobra

Ekipa Anžeta Kopitarja , ki je pred sezono 2025/2026 napovedal, da bo to njegova zadnja v karieri, je v pripravah na redni del doslej odigrala šest tekem. Štiri je dobila (z Anaheimom s 3:1 in 3:0, z Las Vegasom s 3:1 in prvo z Utahom s 3:2), dve pa izgubila, pred današnjim porazom je bil pred dnevi boljši tudi Anaheim s 5:3.

Kralje - na današnji pripravljalni tekmi je edini gol za kalifornijsko ekipo dosegel Alex Turcotte, Kopitar pa se ni vpisal med podajalce - zadnji test pred začetkom sezone čaka na domačem ledu v noči na nedeljo, ko bo tekmec spet lokalni rival iz Anaheima.

Začetek rednega dela pa bo kralje že 8. oktobra, ko bodo nastopili med prvimi v novi sezoni. Njihov prvi nasprotnik bo, prav tako v domači dvorani, Colorado Avalanche.