Kingsi med pripravami prvič izgubili, prva tekma nove sezone 8. oktobra

Salt Lake City, 03. 10. 2025 12.39 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA , A.V.
V severnoameriški hokejski ligi NHL se končuje pripravljalno obdobje. Pred začetkom sezone 7. oktobra moštva iščejo formo na prijateljskih tekmah, ekipa edinega slovenskega hokejista v ligi Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings je odigrala predzadnjo prijateljsko tekmo in v Salt Lake Cityju z ekipo Utah Mammoths izgubila z 1:2.

Ekipa Anžeta Kopitarja, ki je pred sezono 2025/2026 napovedal, da bo to njegova zadnja v karieri, je v pripravah na redni del doslej odigrala šest tekem. Štiri je dobila (z Anaheimom s 3:1 in 3:0, z Las Vegasom s 3:1 in prvo z Utahom s 3:2), dve pa izgubila, pred današnjim porazom je bil pred dnevi boljši tudi Anaheim s 5:3.

Kralje - na današnji pripravljalni tekmi je edini gol za kalifornijsko ekipo dosegel Alex Turcotte, Kopitar pa se ni vpisal med podajalce - zadnji test pred začetkom sezone čaka na domačem ledu v noči na nedeljo, ko bo tekmec spet lokalni rival iz Anaheima.

Začetek rednega dela pa bo kralje že 8. oktobra, ko bodo nastopili med prvimi v novi sezoni. Njihov prvi nasprotnik bo, prav tako v domači dvorani, Colorado Avalanche.

