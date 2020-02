Kingsi nemočni proti Winnipegu, dve podaji Kopitarja

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL gostovali v Kanadi pri Winnipeg Jets, ki so zmagali s 6:3. Blake Wheeler je za gostitelje na svoji 700. tekmi NHL dosegel dva gola in podajo. Pri 'kraljih', ki so prvič igrali brez zvezdnika Tylerja Toffolija; ta bo odslej nosil dres Vancouvra, je Anže Kopitar vknjižil dve podaji.

Nikolaj Ehlerjs je dodal gol in dve podaji, zadetek v prazno mrežo pa je zmagi dodal Patrik Laine, ki je zbral tudi podajo. Med strelce sta se za domačo ekipo vpisala še Janesn Harkins in Mason Appleton, Jack Roslovic in Mark Scheigele sta vsak zbrala po dve podaji. 'Kralji', ki so sicer vodili po prvi tretjini tekme, so v Kanado pripotovali oslabljeni, saj se, kot kaže, po novi slabi sezoni v moštvu obeta razprodaja. Klubsko vodstvo je Tylerja Toffolija, ki je v zadnjem času tresel mreže za 'kralje', poslalo v Vancouver, manjkal pa je tudi branilec Alec Martinez, ki naj bi prav tako v kratkem zamenjal sredino. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dva gola za goste iz Kalifornije je tako dosegel Dustin Brown, enkrat je bil uspešen Martin Frk, Anže Kopitar in Matt Roy sta vsak zbrala po dve podaji. Vratar Calvin Peterson je ubranil 28 strelov. Zdaj 'kralje' čaka pet tekem zapovrstjo na domačem ledu. Prva že v četrtek, ko bodo v Staples Centru gostili Florido. Liga NHL, izidi:

Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 6:3

(Anže Kopitar: 2 podaji za Los Angeles Kings).

Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 5:1

Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs 5:2

Ottawa Senators - Buffalo Sabres 7:4

Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 4:3

St. Louis Blues - New Jersey Devils 3:0

Nashville Predators - Carolina Hurricanes1:4