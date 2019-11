Kingsi ob izdatni pomoči Kopitarja do zmage nad Minnesoto

Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL dosegli šesto zmago. V domači dvorani so s 3:1 ugnali Minnesoto in se z njo izenačili na zadnjem mestu zahodne konference. Z zadetkom in podajo se je izkazal tudi slovenski hokejski zvezdnik v dresu 'Kraljev' Anže Kopitar.

Anže Kopitar je že v drugi minuti povedel 'kralje' v vodstvo, 47 sekund pred koncem tekme pa je bil podajalec pri golu Seana Walkerja, s katerim so domači potrdili zmago s 3:1 nad Minnesoto. Vmes je Jeff Carter v 31. minuti zabil za 2:0, gostom pa je upanje na preobrat v 36. minuti vrnil Matt Dumba. Po večeru premora bo Los Angeles v svoji dvorani gostil Detroit. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Minnesota Wild 3:1

(Anže Kopitar: zadetek in podaja za Los Angeles Kings).

Boston Bruins - Florida Panthers 4:5 (po kazenskih strelih)

Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 3:2 (po kazenskih strelih)

New York Rangers - Pittsburgh Penguins 3:2 (po podaljšku)

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 2:3 (po kazenskih strelih)

Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 0:4

Vancouver Canucks - Nashville Predators 5:3

Anaheim Ducks - Detroit Red Wings 3:4 (po podaljšku)

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 6:3