Kingsi so zmagali, čeprav je Kopitar ostal brez točke

Ekipa iz mesta angelov je s 23 točkami druga na zahodnem delu in v pacifiški skupini, vodi Vegas s tremi točkami več. Omenjeni ekipi sta skupno v ligi na tretjem in četrtem mestu, pred njima sta vodilni moštvi zahodnega dela, prva ekipa atlantske skupine Boston (28 točk), in New Jersey, ki ima na čelu metropolitanske skupine 26 točk.

Na preostalih dveh tekmah večera so Ottawa Senatorsi v derbiju začelja vzhoda s 4:1 doma premagali Buffalo Sabrese, v Chicagu pa so v partiji dveh slabših ekip zahodnega dela lige domače Blackhawksi s 5:2 ugnali igralci St. Louis Blues. Za slednjima moštvoma je v centralni skupini le Arizona.

Srečanje v Edmontonu je odločil Trevor Moore, ki je prvič v NHL dosegel tri gole na eni tekmi, zadnjič je zadel na začetku zadnje minute ob igralcu manj na ledu, ko so tekmeci v lovu na izenačenje z ledu poslali vratarja, a jim številčna prednost v napadu ni pomagala.