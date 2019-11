Kingsi z novim porazom prikovani na dno zahodne konference

Zasedba iz Los Angelesa je zadnja na lestvici v zahodni konferenci, naslednjo tekmo pa bo igrala v noči na nedeljo, ko bo gostila Winnipeg Jets, ki je danes z goli Neala Pionka , Nikolaja Ehlersa in Kyla Connora slavila v Anaheimu s 3:0. Kanadska ekipa je trenutno na četrtem mestu v zahodni konferenci. Po dnevu zahvalnosti, ko je bila na sporedu le ena tekma – New Jersey je v gosteh ukanil Montreal s 6:4, je bilo v noči na soboto na sporedu še enajst tekem, tri od njih pa so epilog dobile šele po koncu rednega dela.

V domači zasedbi je prvi gol v ligi NHL dosegel Noah Gregor , Erik Karlsson pa je za zmago prispeval dve podaji. Poleg Gregorja so se med strelce vpisali še Logan Couture , Patrick Marleau in Marc-Edouard Vlasic .

Boston je v podaljšku strl odpor New York Rangersov s 3:2, odločilen gol pa je za vodilno ekipo vzhodne konference prispeval Čeh David Krejči. Poleg njega sta za 'kosmatince' zadela še njegov rojak David Pastrnak, s 24 goli trenutno najboljši strelec v ligi NHL – po točkah je v vodstvu igralec Edmontona Leon Draisaitl z 48 točkami, Pastrnak jih ima sedem manj, ter Sean Kuraly, za zasedbo iz velikega jabolka pa sta zadela Rus Pavel Bučnevič in Čeh Filip Chytil.

Washington, z enakim številom točk kot Boston, a zavoljo slabše razlike v golih drugouvrščena zasedba vzhodne konference, je zmago nad Tampo Bay s 4:3 prav tako dosegel v podaljšku, mož odločitve pa je bil ruski napadalec Dmitri Orlov. Poleg njega so po gol in podajo prispevali še njegov rojak Jevgenij Kuznecov in Čeh Jakub Vrana, med strelce pa se je vpisal tudi ruski superzvezdnik Aleks Ovečkin. Za ekipo s Floride so zadeli Alex Killorn, Brayden Point in Rus Mihail Sergačev.

Trenutno najboljša ekipa v zahodni konferenci in zadnja zmagovalka Stanleyjevega pokala iz St. Louisa je v Dallasu slavila s 3:1. Za zmagovalce današnje tekme so zadeli Rus Ivan Barbašev, Ryan O'Reilly in Colton Parayko, za osmoljence iz Dončićevega mesta pa Finec Roope Hintz.

Colorado je v Chicagu slavil s 5:2, v polnem sijaju pa je zablestel Nathan MacKinnon, ki je za zmago prispeval gol in tri podaje. Nashville je bil na gostovanju boljši od Caroline s 3:0. Minnesota je na domačem ledu prepričljivo premagala Ottawo s 7:2, Buffalo je ukanil Toronto s 6:4, Philadelphia pa Detroit s 6:1.

Liga NHL, izidi:

San Jose Sharks - Los Angeles Kings 4:1

(Anže Kopitar brez zadetka in podaje v 17 minutah igre za Los Angeles Kingse).

Boston Bruins - New York Rangers 3:2 (po podaljšku)

Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 0:3

Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 2:5

Minnesota Wild - Ottawa Senators 7:2

Buffalo Sabres- Toronto Maple Leafs 6:4

Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings 6:1

Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 4:3 (po podaljšku)

Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes 2:1 (po kazenskih strelih)

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 5:2

Carolina Hurricanes - Nashville Predators 0:3

Dallas Stars - St. Louis Blues 1:3