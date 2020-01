Kljub Kopitarjevim trem točkam nov poraz Kingsov

Gostitelji so sicer imeli večino tekme vse pod nadzorom, saj so po 48 minutah vodili s 4:0. Kalifornijci so nato zadeli prek Alexa Iaffala v 52., Adriana Kempeja v 56. in Anžeta Kopitarja v 58. minuti, a do izenačujočega zadetka niso prišli.

"V drugi polovici zadnje tretjine smo zaigrali iz obupa. Ugotoviti moramo, kako takšno igro prenesti na začetek tekme," je ameriškim medijem povedal slovenski hokejski zvezdnik.

Na drugih tekmah je Boston premagal Pittsburgh s 4:1, Calgary v gosteh po kazenskih strelih Toronto z 2:1, New York Rangersi prav tako v gosteh s 3:2 mestne tekmece Islanderse, Montreal je zmagal s 4:1 v Philadelphii, Vegas in Anaheim sta bila s po 4:2 v gosteh boljša od Ottawe oziroma Nashvilla, Washington je s 5:2 odpravil New Jersey, Columbus s 3:2 Carolino, Minnesota s 3:2 Tampo Bay, Colorado s 4:0 San Jose, Vancouver s 3:1 Arizono, Buffalo pa je zmagal v Dallasu s 4:1.