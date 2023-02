Kljub zadetku in podaji Kopitarja Kralji ostali praznih rok v New Jerseyju

Uvod v tekmo v Prudential Centru je potekal po željah gostov iz Kalifornije. Anže Kopitar je osmi minuti iz protinapada in po perfektni podaji Seana Durzija zadel za vodstvo in dosegel 20. gol v sezoni. Viktor Arvidsson pa je štiri minute kasneje povišal na 2:0.

V končnici obramba gostov ni zdržala. Gostitelji so zamenjali vratarja s šestim igralcem v polju in Nico Hischler je 39 sekund pred koncem poskrbel za izenačenje in podaljšek. Tega je po dve minutah in pol odločil Mercer, ki je dosegel svoj prvi gol v podaljških in še drugič premagal Phoenixa Copleyja. Vratar Los Angelesa je sicer zbral 28 obramb.

"Seveda je dobro, da smo osvojili točko. Obenem pa smo zelo razočarani, saj smo imeli tik pred koncem še vedno prednost za zmago in to smo zapravili. S točko zato enostavno ne moremo biti srečni," je po tekmi povedal Kopitar.

Liga NHL, izidi:

Washington Capitals - Anaheim Ducks 2:4

Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 5:6 (podaljšek)

Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers 2:7

New Jersey Devils - Los Angeles Kings 4:3 (podaljšek)

(Anže Kopitar je dosegel gol in podajo za Los Angeles).

Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 0:2

Detroit Red Wings - New York Rangers 4:1

St. Louis Blues - Vancouver Canucks 2:3 (podaljšek)

Vegas Golden Knights - Calgary Flames 4:3 (podaljšek)

Seattle Kraken - Boston Bruins 5:6

San Jose Sharks - Nashville Predators 2:6