Ko 'pločevinke' gostujejo, Tivoli običajno poka po šivih in se vse iskri

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V odprti prvi tretjini obračuna v Intercable Areni je padlo kar pet golov. Pustertal je dvakrat povedel, Marly Quince je obakrat izenačil, Olimpija pa je na odmor odšla z golom prednosti (3:2). V drugi tretjini so domačini z igralcem več izenačili, a Joshua Lawrence je le 22 sekund pozneje odgovoril prav tako z igralcem več (4:3). V zadnji tretjini so gostje dosegli še dva gola in postavili končni izid (6:3). Najboljši strelec lige po točkah Lawrence je sodeloval pri treh golih, oba zadetka Quincea je pripravil prav on. Ljubljančani so tako dosegli še peto zaporedno zmago v ligi in prvo po skoraj dveh letih v Brunicu.

Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik

V neposrednem obračunu doslej tretje in četrte ekipe lige so se veselili zmage na derbiju z vedno neugodnimi Južnimi Tirolci. "Ekipi sta bili malce zakrnjeni, poznala se je daljša tekmovalna odsotnost. Nato je steklo, mi smo rasli iz tretjine v tretjino. Mislim, da je tekmo odločila igra z igralcem več in igralcem manj na ledu. Torej so se še kako izkazali člani specialnih ekip. Za nami je odlična zmaga proti res kakovostnemu nasprotniku," je po zmagi proti Pustertalu (6:3) dejal strateg Olimpije Ben Cooper.

"Odlična tekma je za nami. Bili smo učinkoviti v power-playu in tudi uspešni, ko smo se branili z igralcem manj. Tu je vedno težko igrati, tako da se veselimo vseh treh točk," je povedal strelec gola in kapetan Olimpije Jan Urbas.

Žiga Mehle in Marcel Mahkovec sta se vpisala med strelce proti Pustertalu. FOTO: Aljoša Kravanja

"Vemo kako je, ko v Ljubljano pride klub iz Salzburga. Rivalstvo sega že krepko v preteklost. Ob tem se vedno znova na tribunah zbere veliko navijačev, ko pride ekipa s Solnograškega. Smo v dobrem ritmu, za nami je serije zmag, zato se naša samozavest močno krepi," pred petkovo tekmo s Salzburgom, ki je zadnji vzel skalp Olimpiji, pravi strelec gola proti Pusteralu Žiga Mehle.