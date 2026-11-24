Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik

Sredin večer bo v znamenju študentov. Poleg hokejskega obračuna bodo gostitelji poskrbeli tudi za pestro dogajanje pred tekmo in med odmori. Obiskovalce čakajo zabavne aktivnosti, nagradne igre in priložnosti za druženje, s katerimi želijo sredin večer spremeniti v pravo študentsko hokejsko doživetje. A glavna beseda bo vendarle na ledeni ploskvi, kjer se bo odvijal boj med eno bolj vročih ekip lige ta hip iz Ljubljane in aktualnim prvakom. Zmaji so prvi medsebojni dvoboj v Gradcu dobili po podaljšku (4:3), aktualni prvak lige ICE pa je v zadnjem obdobju močno dvignil formo.

"Za nami je izjemen, zelo čustven večer, ko smo se poslovili od našega Lukaša Horaka. Vesel sem, da je je poslovil na takšen način. Zmaga proti Pustertalu je vedno odlična stvar," je po lepem večeru v Tivoliju, ko je svojo zadnjo tekmo v dresu Olimpije odigral Horak, ki je v Ljubljani preživel tri leta in pol, povedal strateg Ljubljančanov Ben Cooper in se obrnil proti novim izzivom. "Gostovanje aktualnega prvaka je pred vrati. Za takšne tekme dodatne motivacije ni potrebne. Pričakujem nov spektakel v Tivoliju," je še dejal Kanadčan na klopi zmajev.

Tičar okrepil Bolzano

Italijanski hokejski klub Alperia iz Bolzana je potrdil prihod Roka Tičarja. Slovenski reprezentant je s klubom podpisal pogodbo z možnostjo podaljšanja do 31. decembra 2026. Njegov prihod je povezan tudi s poškodbo Isaaca Ratcliffa, ki bo tako lahko v miru okreval brez hitenja nazaj na led.

Rok Tičar je pred Bolzanom v ligi ICE nastopal za Pustertal. FOTO: Luka Kotnik

Slovenski hokejist ima za seboj bogato mednarodno kariero, v kateri je v srednjeevropskem prvenstvu zbral kar 433 nastopov. Nastopal je za Jesenice, celovški Kac, dunajski Vienna Capitals, Graz99ers in Pustertal. V ligi Ice je 37-letni Jeseničan dosegel 130 zadetkov in prispeval 239 asistenc, kar pomeni skupno 369 točk. V karieri je odigral tudi 225 tekem v ruski ligi KHL, 195 v nemški ligi DEL, 24 v švedski SHL, to sezono pa je nastopal še v slovaški extraligi.

Bogate izkušnje ima tudi z nastopi za slovensko reprezentanco. Za izbrano vrsto je odigral kar 13 svetovnih prvenstev, od tega šest v elitni diviziji, nastopil pa je tudi na dveh olimpijskih igrah in Spenglerjevem pokalu z ekipo Avtomobilist Jekaterinburg.