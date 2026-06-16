Koblar podpisal triletno pogodbo s Toronto Maple Leafs

18-letni Tinus Luc Koblar, ki se je rodil v Kranju in prve hokejske korake naredil na Bledu, je sin alpskega smučarja Jerneja Koblarja in biatlonke Andreje Grašič. V sezoni 2025/26 je igral za Leksands IF v švedski ligi ter na 47 tekmah zbral 14 točk.

Nazadnje je uspešno branil barve Norveške na majskem SP v Švici, kjer je na 10 tekmah dosegel šest golov in tri podaje ter se z ekipo veselil tretjega mesta.