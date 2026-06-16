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Hokej

Koblar podpisal triletno pogodbo s Toronto Maple Leafs

Toronto, 16. 06. 2026 16.32 pred 9 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
STA
Tinus Luc Koblar

Norveški hokejist slovenskih staršev Tinus Luc Koblar, ki se je izkazal na nedavnem svetovnem prvenstvu, je podpisal triletno pogodbo s kanadskim klubom lige NHL Toronto Maple Leafs. Pogodba je vredna približno 2,6 milijona evrov.

18-letni Tinus Luc Koblar, ki se je rodil v Kranju in prve hokejske korake naredil na Bledu, je sin alpskega smučarja Jerneja Koblarja in biatlonke Andreje Grašič. V sezoni 2025/26 je igral za Leksands IF v švedski ligi ter na 47 tekmah zbral 14 točk.

Nazadnje je uspešno branil barve Norveške na majskem SP v Švici, kjer je na 10 tekmah dosegel šest golov in tri podaje ter se z ekipo veselil tretjega mesta.

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KOMENTARJI5

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murate
16. 06. 2026 18.46
Lepo naj mu rata. Slovencev nas je tako malo,da bi bilo res neumno da kdo od Slovencev ne napiše da mu želi vse naj ,ne glede za katero rep igra
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+1
1 0
ummax
16. 06. 2026 17.02
In koga briga ... Kot mnogi drugi ko ne igrajo za Slo, je vseeno za kaj, kam in koliko podpišejo. On je zame isti kot Kitajc, Eskim ali Etiopijec.
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+5
5 0
blef
16. 06. 2026 16.46
Odpovedal se je igranju za Slovenijo. Zakaj bi spremljali njegovo kariero?
Odgovori
+5
5 0
AtleticoSLO
16. 06. 2026 17.52
Ma daj te prosim, celo življneje živi na Norveškem, in bolj ko ne to pozna, saj je logično kaj več kot rodil se tu ni,pa ne želim metati slabe luči, vendar hokejsko je odrastel tam ,logično da je izbral domače okolje. Pa tudi mene boli da ni pri nas
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+0
2 2
murate
16. 06. 2026 18.47
Blef kaj mlad športnik pridobi z igranjem za Slovenijo. Še dres in trenirko mora vrniti
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0 0
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