Komisionar lige NHL brani ekipe in igralce, ki ne sodelujejo pri "Pride" dogodkih

Med All Star vikendom je komisionar lige NHL spregovoril o dogodkih, ki jih v podporo skupnosti LGBTQ+ organizira omenjena liga. V minulih tednih je Ivan Provorov zavrnil nošenje opreme z znamenji v podporo "Pride večera", celotno moštvo New York Rangers pa omenjene športne opreme ni nosilo pred eno od svojih domačih tekem.

"Pride večer" je dogodek, ki ga moštva lige NHL organizira enkrat letno. Pred tekmo se igralci na ledu ogrevajo v športni opremi v barvah mavrice, s palicami enakih barv. Po tekmi omenjeno opremo ekipe prodajo na dražbah in dobiček podarijo dobrodelnim organizacijam, ki podpirajo skupnost LGBTQ+. Letos se je pogovor o omenjenih dogodkih začel z odločitvijo ruskega hokejista Ivana Provorova, da ne bo sodeloval na ogrevanju svojega moštva Philadelphia Flyres pred tekmo proti Anaheim Ducks.

icon-expand Ivan Provorov FOTO: AP

Provorov je razložil, da obeležij v podporo LGBTQ+ skupnosti ne želi nositi zaradi verskih razlogov. Rus je namreč pripadnik ruske pravoslavne vere, svojo odločitev pa je pozneje tudi poskušal opravičiti. "Spoštujem odločitve vseh. Moja odločitev je, da bom ostal zvest sebi in svoji veri. To je vse, kar bom rekel," je bil z novinarji pripravljen deliti Provorov. V bran mu je takrat stopil tudi glavni trener Flyersov John Tortorella: "To je ena od stvari, ki jih pri njem spoštujem, vedno ostane zvest samemu sebi." Devet dni pozneje je sledila odločitev New York Rangersov, njihovi igralci pred eno od domačih tekem ne bodo nosili športne opreme v podporo gibanju LGBTQ+, čeprav je klub obljubil sodelovanje v kampanji "Pride večer". Člani kluba so v prejšnjih letih sodelovali v tej kampanji, letos pa je bila razlika v tem, da igralci na ogrevanju niso nosili mavričnih znamenj. Ostale znake v podporo "Pride večera" so Rangersi med tekmo izvedli. Klub je tudi daroval sredstva izbrani dobrodelni organizaciji.

icon-expand FOTO: icon-chevron-left icon-chevron-right

"Naša organizacija spoštuje skupnost LGBTQ+ in ponosni smo na to, da lahko v sklopu še enega odličnega "Pride večera" usmerimo pozornost na pomembne lokalne organizacije. V skladu s temeljnimi vrednotami naše organizacije podpiramo pravice vsakega posameznika, da s spoštovanjem izrazi svoja prepričanja," so v odgovoru na zgražanja nekaterih navijačev zapisali New York Rangersi.

icon-expand Komisionar lige NHL Gary Bettman FOTO: AP