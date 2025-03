Končana serija zmag Los Angelesa

"Na splošno mislim, da smo odigrali precej dobro tekmo. Vsa tekma je bila precej izenačena, oboji smo imeli veliko priložnosti, ki so se kar vrstile. Težko je, ko izgubiš v zadnjem trenutku. Trenutno je zoprno, brez dvoma," je po tekmi za LA Kings Insider povedal Kempe. Trener Jim Hiller pa je o tem, da so kralji zmago zapravili proti koncu zadnje tretjine, dodal: "Dve stvari sta se zgodili, da zapuščamo St. Paul brez zmage. Najprej smo mi naredili napako, tekmec pa jo je znal kaznovati. Naredili smo napako, oni so jo izkoristili, a tekma je bila sicer tesna."

Kralji so ostali na tretjem mestu pacifiške skupine s točko manj in tekmo manj od Edmontona (82 točk) na drugem. Na vrhu skupine so Vegas Golden Knights (86). Naslednja tekma kralje po prostem dnevu čaka v četrtek, ko bodo gostovali še v Chicagu.

Na preostalih tekmah je Auston Matthews v Torontu zadel dvakrat z igralcem več in dodal podajo, domači Maple Leafs pa so v kanadskem derbiju s 6:2 premagali Calgary Flames. William Nylander je za Toronto, ki je pred tem izgubil pet od zadnjih šestih tekem, dodal gol in dve podaji. Buffalo Sabres so po osmih porazih v nizu na gostovanju v Bostonu prišli do zmage, potem ko je Alex Tuch zadel z igralcem več le 10,7 sekunde pred koncem podaljšane igre.

Andrej Vasilevskij je dosegel svoj šesti "shutout" v sezoni, potem ko je zaustavil 21 strelov in pomagal Tampi do zmage nad Philadelphia Flyers z 2:0. Nikita Kučerov in Jake Guentzel sta se vpisala med strelce za Tampo, ki je doma zmagala na osmih od zadnjih devetih tekem. Timo Meier in Jesper Bratt sta v drugi tretjini zadela v razmaku 39 sekund, New Jersey Devils pa so z 2:1 premagali Columbus Blue Jackets. Izkazal se je vratar Jake Allen, ki je zbral rekordnih 45 obramb.

Izidi:

Boston Bruins - Buffalo Sabres 2:3 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 2:0

Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 1:2

Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 6:2

Minnesota Wild - Los Angeles Kings 3:1

(Anže Kopitar brez točke v 17:59 minute za Los Angeles)