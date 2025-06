Konec je kanadskih sanj: Florida ubranila lovoriko v ligi NHL

Odigrana je bila šesta tekma finala hokejske lige NHL. Ekipa Florida Pantehrs je goste iz Edmontona ugnala s kar 5:1 in ubranila lanskoletno lovoriko. S skupnim izidom s 4:2 v zmagah so tako panterji v ponovitvi lanskega finala lige še drugič zaporedoma po letu 2024 osvojili Stanleyjev pokal. Sam Reinhart je za domačo ekipo dosegel štiri gole.

Vratar Floride Sergej Bobrovski je zaustavil 28 strelov, edini preostali gol zasedbe iz Sunrisa pa je dodal Matthew Tkachuk. Tolažilni zadetek za naftarje je proti koncu dvoboja dosegel Vasilij Podkolzin. Potem, ko so panterji lani osvojili prvi naslov lige NHL, so letos postali prva ekipa po še eni franšizi iz Floride, Tampa Bay Lightning, ki je nazadnje osvojila dva zaporedna naslova, in sicer v letih 2020 in 2021.

V lanski izvedbi finala je Florida slavila po sedmih tekmah s 4:3, potem ko je pred tem že zapravila vodstvo s 3:0 v zmagah. Letos je Edmonton začel z zmago, ekipi pa sta bili po štirih tekmah v boju za Stanleyjev pokal izenačeni na 2:2, nato pa je naslednji dve tekmi prepričljivo dobila Florida.

Sam Reinhart FOTO: AP icon-expand

Vse odkar je Montreal premagal Boston v finalih 1977 in 1978 sicer ni v finalu lige ekipa za naslov premagala enakega tekmeca. Florida je ob tem postala tudi osma ekipa v ligi NHL, ki je zaporedna naslova potrdila na domačem ledu. Nazadnje je to uspelo prav naftarjem v letih 1987 in 1988.

Naftarji, ki so lovili svojo šesto krono v ligi NHL, so doživeli še četrti finalni poraz. Nazadnje so pokal dvignili leta 1990. Zadnja kanadska ekipa, ki je osvojila naslov Stanleyjevega pokala, so bili Montreal Canadiens leta 1993. Sam Reinhart je po štirih zadetkih postal šele četrti igralec, ki je na vseh finalnih tekmah serije dosegel sedem golov. Pred tem je to uspelo zgolj Jeanu Beliveauju leta 1956, Miku Bossyju leta 1982 in Waynu Gretzkyju leta 1985. Izid, liga NHL, finale, 6. tekma:

Florida Panthers - Edmonton Oilers 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Reinhart 5., 37., 54., 55., Tkačuk 20.; Podkolzin 55.