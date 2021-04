Konec šampionske naveze: Carter zapušča Kopitarja in LA Kingse

Jeff Carter, ki je s kralji osvojil dva Stanleyjeva pokala (2012, 2014) in imel z njimi pogodbo do konca sezone 2021/2022, bo kariero tako nadaljeval pri Pittsburgh Penguinsih, ki v svoji skupini trenutno zasedajo tretje mesto in so v dobrem položaju za napredovanje v končnico.

Kralji so v zameno zanj dobili dodatna dva izbora na naboru 2022 in 2023. Doslej je Carter v ligi NHL v dresih Kingsov, Columbus Blue Jacketsov in Philadelphia Flyersov na 1080 tekmah rednega dela zbral 751 točk (390 golov, 361 podaj), odigral pa je tudi 120 tekem končnice boja za Stanleyjev pokal in zbral 74 točk (39 golov, 35 podaj).