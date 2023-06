Kontrec: Odločitev o selektorju bo znana v nekaj tednih

Hokejska zveza Slovenije (HZS) je izvedla 48. redno skupščino. Pri financah je, kot je poudaril predsednik Matjaž Rakovec , trend podoben tistim v zadnjih letih, ko uspešno zmanjšujejo negativni društveni sklad. O aktualnem vprašanju glede selektorja članske reprezentance pa bo odločitev predvidoma padla v naslednjih treh tednih. "S selektorjem sva se dobila in se kar nekaj časa pogovarjala. Za nas je sicer prvi trener, ki ga moramo najti, trener dvajsetice. Seveda podobno velja tudi za trenerja članske reprezentance, a v tem trenutku sva se pogovarjala samo o možnostih ," je za STA pojasnil Dejan Kontrec , ki je poudaril, da naslednje leto Slovenijo čakajo olimpijske kvalifikacije in da bodo tudi temu prilagodili izbiro oziroma morebitno nadaljevanje dela s sedanjim selektorjem.

"Ni še odločitve, da Matjaž Kopitar to ne bi bil. Lahko pa se to tudi zgodi in bomo iskali rešitve za naprej. Razočaranje po SP je še vedno prisotno. A ne moremo čakati v nedogled, nekje v roku treh tednov bo že znano. Obljubil pa sem, da se, dokler se ne usedeva, ne bom pogovarjal z nikomer. Zdaj je na njem, da premisli in mi pove, kako naprej," je še dodal Kontrec.