Kontrec: Tudi Avstrijci so spoznali, da tujci niso rešitev

"Dve tekmi finala državnega prvenstva sta bili bolje obiskani kot vsi obračuni Olimpije v Ligi ICE in Ligi prvakov, kar le potrjuje dejstvo, da slovenski ljubitelji hokeja hrepenijo po večnih derbijih dveh najmočnejših klubov, sploh če se bosta Jesenice in Olimpija merila na najvišji klubski ravni." Tako o pomembnosti vrnitve gorenjskih oklepnikov v razširjeno avstrijsko prvenstvo razmišlja Dejan Kontrec .

Beseda je tekla tudi o slovenski hokejski reprezentanci, ki jo maja čaka nastop na svetovnem prvenstvu elitne divizije na Finskem in v Latviji. Od razpleta končnice v ligi NHL je odvisno, ali bo zraven tudi Anže Kopitar, ki je, tako kot nekateri njegovi reprezentančni soigralci, že v zrelih hokejskih letih. Kot pravi Kontrec, za njimi prihaja zelo nadarjena generacija, a za uspešnost članske reprezentance v prihodnosti je izrednega pomena, da mladi slovenski hokejisti igrajo na najvišji mogoči ravni. "V mojih časih smo bili igralci slovenskih klubov člani prve ali druge peterke v reprezentanci, danes igralci domačih klubov nabirajo minute v tretjem ali četrtem napadu. To se mora spremeniti, je pa seveda to lažje reči kot uresničiti v praksi."

V Popkastu boste slišali tudi o razvoju hokeja na Balkanu. Nekoliko starejši ljubitelji hokeja se spomnijo, kakšna popestritev so bili pred razpadom skupne države derbiji s Partizanom, Crveno zvezdo, Medveščakom, Vojvodino, Bosno ... Vodilno vlogo pri vrnitvi balkanskih držav na hokejski zemljevid ima prav HZS.