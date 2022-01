Kopitar v izdihljajih tekme izenačil, a po podaljšku so slavili Fylersi

Anže Kopitar in Los Angeles Kingsi so po podaljšku izgubili gostovanje pri Philadelphia Flyersih. Domači hokejisti so vodili praktično celo tekmo, nato pa je dobre pol minute pred koncem izenačil Kopitar in svoji ekipi zagotovil možnost zmage v podaljšku. A Flyersi so se kljub šoku hitro zbrali in že po nekaj več kot dveh minutah podaljška izpeljali lepo akcijo ter zadeli za končnih 4:3.

Kralji, ki sezono nadaljujejo v toplo hladni formi, so po zmagi proti New York Islanderjem v prejšnjem krogu, tokrat zabeležili boleč poraz proti vse prej kot nepremagljivemu nasprotniku. Flyersi so namreč s trdo prigarano zmago prekinili obdobje zelo slabih rezultatov, v katerem so nanizali kar 13 zaporednih porazov. Zadnjič so slast zmage namreč okusili 30. decembra lani, ko so bili s 3:2 boljši od Seattle Krakenov.

icon-expand Junak Scott Laughton in osmoljenca Jonathan Quick in Adrian Kempe FOTO: AP

Srečanje so bolje otvorili domači hokejisti, ki so sredi prve tretjine tudi kronali dominantno igro. Rasmus Ristolainen se je spustil v preigravanje po sredini igrišča in nato lepo zaposlil Gerryja Mayhewa, ki je zadel za 1:0. Flyersi so vodstvo povečali v prvi minuti druge tretjine, ko je Claude Giroux s svoje polovice izbijal pak proti vratarju Kraljev Jonathanu Quicku, ta pa je neugodno skakajoči pak odbil naravnost predse namesto, da bi ga ujel. Cam Atkinson se je prvi znašel pri odbitku in pak suvereno pospravil za hrbet 36-letnega Američana. Viktor Arvidsson je v šesti minuti druge tretjine po lepi akciji Kraljev izkoristil odložen pak Seana Durzija in zmanjšal zaostanek na 2:1.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sredi tretje tretjine so si Kralji privoščili veliko napako in ob igri z igralcem več prejeli še tretji zadetek, Atkinson je izkoristil nepazljivost obrambe in se z ukradenim pakom sam spustil v protinapad, preigral vratarja Quicka in zadel za 3:1. Še v isti minuti so Kralji popravili napako izpred nekaj sekund in z igralcem več zadeli. Z leve strani je streljal Arthur Kaliyev, Arvidsson, ki se je paku umikal, pa je z rahlim dotikom poskrbel za zmanjšanje zaostanka na 3:2. Kralji se kljub zaostanku niso predali in so v zadnjih minutah v želji po izenačenju močno pritisnili. Želja se jim je uresničila 37 sekund pred koncem tekme, ko je gnečo pred golom Philadelphie izkoristil Anže Kopitar in z lepim strelom s hrbtno stranjo palice zadel za izenačenje in podaljšek.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Flyersov pozno izenačenje ni vrglo iz tira in po zgolj 142 sekundah so zadeli za zmago s 3:4. Scott Laughton je pak odložil Atkinsonu, ki je streljal naravnost v Quicka, odbitek pa je v gol pospravil prav Laughton.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za Kopitarja je bila to že 1174. tekma v ligi NHL, vpisal pa je svoj 360. zadetek. Z 39. točkami (14 zadetkov in 25 podaj) je najboljši igralec Kraljev v aktualni sezoni. Los Angeles Kings so po zaslugi Kopitarjevega poznega zadetka vpisali 51. točko, kar jih po 45 odigranih tekmah uvršča na sedmo mesto zahodne konference in 15. mesto v ligi.

icon-expand Anže Kopitar slavi zadetek za izenačenje FOTO: AP

Na drugi tekmi zgodnjega popoldanskega sporeda so Anaheim Ducks z 2:1 ugnali Ottawa Senators. Za kanadsko moštvo je debitiral 22-letni Mark Kastelic, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Eda Kastelica. Na ledu je preživel nekaj več kot šest minut in bil stoodstoten pri začetnih metih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Liga NHL, izidi: Ottawa Senators – Anaheim Ducks 1:2 Philadelphia Flyers – Los Angeles Kings 4:3 (po podaljšku) Anže Kopitar je na ledu prebil 21:03 minute in zadel za 3:3