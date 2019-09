Kopitar pred 14. sezono lige NHL: Cilj je uvrstitev v končnico

Anže Kopitar je z Jocem Pečečnikom organiziral dobrodelni golf turnir in dražbo na Bledu, obenem pa tudi zaključil domače priprave na novo sezono lige NHL. Nadaljeval jih bo v Los Angelesu, kjer kot kapetan Kraljev računa na uvrstitev moštva v končnico.

Anže Kopitarse v ponedeljek odpravlja nazaj v ZDA, na lansko neuspešno klubsko in reprezentančno sezono je skoraj že pozabil, s poletnimi pripravami na 14. sezono v severnoameriški hokejski ligi NHL pa je zadovoljen, zato gre lahko čez lužo s pozitivnimi mislimi. "Priprave so bile super, počutim se zelo dobro. Tudi s količino dela in vloženega truda sem zelo zadovoljen in mislim, da sem dobro pripravljen, kar se tega tiče. Lahko grem z dobrimi in pozitivnimi mislimi v Los Angeles,"meni Kopitar pred vrnitvijo v Kalifornijo, ko skupaj s podjetnikom Jocem Pečečnikom gosti še dobrodelni golf turnir.

Na dobrodelni dražbi in golf turnirju so za dober namen zbrali 239.757 evrov, sredstva bodo namenili pediatričnemu oddelku bolnišnice Jesenice in ustanovi Rdeča žoga za obnovo mladinskega doma.

Dobrodelni turnir sta organizirala Joc Pečečnik in Anže Kopitar. FOTO: Miro Majcen

Poleti sicer redno trenira z očetom, tudi selektorjem slovenske reprezentance, Matjažem Kopitarjem. Recepta za trening sicer ne spreminjata preveč, a vseeno je nekaj sprememb bilo."Če logično pogledamo, sem malo starejši, kot sem bil, zato je počitek še pomembnejši, kot je bil. Delali smo na tem, da sem bil za trening maksimalno spočit, da se je trening potem odvijal tako, kot smo si zamislili," pravi 32-letni Kopitar. V lanski sezoni ni šlo nič po načrtih, klubski in reprezentančni cilji niso bili izpolnjeni: s Kingsi je v ligi NHL ostal zunaj končnice, z reprezentanco pa se mu ni uspelo uvrstiti nazaj v A skupino. Kopitarju motiva za naprej ne manjka:"Hočeš dokazati, da se to še da. Tako moja sezona v Los Angelesu kot svetovno prvenstvo v Kazahstanu nista šla ne po mojih pričakovanjih ne po pričakovanjih ljudi okoli mene, a pride sezona, ko ne gre vse po načrtih."

Anže Kopitar FOTO: Miro Majcen

"Za naprej se lahko čim bolje pripraviš in na to slabo sezono pozabiš, da ne dvomiš v samega sebe in greš naprej. Dokazati si moraš, da je to res samo ena sezona in ne navada," pravi Kopitar. V prihodnji sezoni bo z Los Angelesom ponovno lovil končnico, ko bodo v moštvu skušali popraviti vtis lanske sezone, ko so končali na zadnjem mestu v zahodni konferenci."Kratkoročni cilj je, da imamo dober tabor, se dobro uigramo in startamo v sezono, za drugo koledarsko leto pa je cilj, da se uvrstimo v končnico," o ciljih za prihodnjo sezono odlični slovenski hokejist.

