Kopitarju za 1000. tekmo v NHL čestitali številni športni zvezdniki

Okrogel jubilej, 1000. odigrano tekmo v najmočnejši hokejski ligi na svetu, je slovenski as Anže Kopitar zabeležil 2. aprila na gostovanju v Calgaryju. V domačem Staples Centru so mu pripravili poseben sprejem; skupaj s člani ožje družine je v družbi menedžerja moštva Roba Blaka prejel srebrno palico kot posebno priznanje, ki ga bo spominjalo na edinstven mejnik v bogati in obenem izjemno uspešni športni karieri.

Čeprav se je sezona za Kopitarjeve Los Angeles Kingse končala z drugim najslabšim izkupičkom v zgodovini franšize (31 zmag, 51 porazov), so čestitke številnih slovenskih in tujih športnih zvezdnikov ter članov ožje družine poskrbele za prešeren nasmeh enega naših največjih športnikov vseh časov. "Mi trije (žena Ines ter otroka Neža in Jakob, op. p.) smo zelo ponosni nate," je kratko in jedrnato uspešnemu možu prek Twitterja sporočila žena Ines Kopitar.