Anže Kopitar: Frustracije so bile, nihče ni bil zadovoljen

"Narobe je šlo kar nekaj stvari. Poškodba Quicka (vratarja Jonathana, op. p.) najprej, potem tudi Browna (nekdanjega kapetana moštva Dustina, op. p.), ki je zamudil 10 tekem. Potem smo zamenjali trenerja v upanju, da bi se nekaj spremenilo, da bi šlo na boljše, pa ni bilo dobro. Potem smo par tekem zmagali, pa še več izgubili, pa par zmagali, pa več izgubili in je šlo vse hitro navzdol," je med drugim dejal Kopitar. o sezoni. O tem, kaj meni o novem trenerju Kingsov Toddu McLellanu , o načrtih po sezoni in odigrani 1000. tekmi v ligi NHL pa v video prispevkih.

Anže Kopita r bo udarni adut slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu, tudi po "zaslugi" dejstva, da je moštvo Los Angeles Kings ostalo praznih rok ob koncu rednega dela. Kralji so bili preslabi, da bi se uvrstili v končnico, tako bo kapetan Kraljev lahko pomagal Risom. Vseeno je klavrn konec sezone pri najboljšem slovenskem hokejistu pustil kar nekaj grenkega priokusa.

'Vem, da moram biti eden od nosilcev igre in voditi to ekipo'

Kopitar se je že pridružil reprezentančnim treningom pod vodstvom selektorja Iva Jana in je v petek opravil že dva treninga. Kot eden nosilcev igre želi na SP v Kazahstanu Risom zagotoviti nastop v elitni skupini A svetovnega hokeja, ki bo na sporedu leta 2020. Za preboj med najboljše, morajo slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu osvojiti eno od prvih dveh mest. Kopitar se veseli izziva v Kazahstanu:

"Veselim se priprav in SP. Cilj je uvrstitev v elitno skupino, sam imam verjetno višja pričakovanja zase, kot vsi ostali. Ekipni duh je pomemben, vem, pa da moram biti eden od nosilcev igre in voditi to ekipo."