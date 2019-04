Selektor Jan: Anže daje veliko samozavest vsem igralcem

Slovenska moška članska reprezentanca je v sklopu priprav na svetovno prvenstvo Divizije I (skupina A), ki se bo prihodnji teden začelo v kazahstanskem Nur Sultanu, odigrala prijateljsko tekmo z izbrano vrsto Italije. Azzurri, ki bodo nastopili na SP elitne divizije, so bili boljši za gol (3:2), slovensko izbrano vrsto in selektorja Iva Jana pa pesti le pomanjkanje časa, da bi "spilili" formo in uigrali vse peterke, saj so imeli na voljo le nekaj dni.

V petek bodo Risi že na avionu, ki jih bo popeljal na prizorišče svetovnega prvenstva, šele takrat bo imel Jan na voljo polno zasedbo, ko se bodo reprezentanci pridružili še izbranci iz vrst obeh finalistov državnega prvenstva, SŽ Olimpije in Sij Acroni Jesenic. Končni seznam reprezentance bo selektor objavil šele v popoldanskih oziroma večernih urah, je pa Jan po poročanju Radia Slovenija ostal še brez vratarja Gašperja Krošlja, ki naj ne bo nastopil na SP zaradi poškodbe in je še eden na seznamu ključnih igralcev, ki jih ne bo na SP (Muršak, Tičar, Pavlin, Jeglič, Robar, Mušič, Urbas, ...). Več bo znanega zvečer, ko bo znan sezna, glede na to pa bo prvi vratar tako Matija Pintarič, ki je letošnjo sezono zelo dobro branil v francoskem Rouenu.

"Treba se je navaditi na soigralce, na veliko ledeno ploskev. Rezerve so, veliko lahko boljše igramo s ploščkom in povezano, podaje niso stekle, bomo stvari poizkušali izboljšati," je po tekmi med drugim dejal kapetan Anže Kopitar, njegovo izjavo in komentar Iva Jana si lahko ogledate v video prispevku.

Na Bledu Rise čaka popoldne še tretja, obenem tudi zadnja pripravljalna tekma, pred začetkom SP. Najprej so slovenski hokejisti pomerili z Madžari, sedaj še dvakrat z Italijani. Pozna se, da na novo sestavljeni napadi (selektor zaradi številnih poškodb in odpovedi ne more računati na nekatere ključne igralce iz preteklih let) še niso uigrani, veliko rezerve je tudi v igri z igralcem več, zato Kopitarja in soigralce čaka težka naloga doseči cilj: prebiti se v skupino A svetovnega hokeja, za kar morajo osvojiti eno od prvih dveh mest v konkurenci šestih reprezentanc v njihovi skupini.