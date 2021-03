Kopitar: Dober občutek, ker smo še vedno v igri za končnico

Po tekmi s San Josejem je Kopitar na spletni novinarski konferenci podoživel dosedanji del sezone in pojasnil, kako drugače je bilo v pripravah na to novo realnost. "Letošnja sezona je pozitivna, dober občutek vzbuja predvsem to, da smo še v igri za končnico. Prejšnja leta smo v takem času že vedeli, da končnice ne bo. Letos vsaka tekma šteje, kar je super, veliko lažje je zjutraj vstati in se pripraviti na tekmo. Počutje in morala sta v redu, imamo dobro izhodišče, da naredimo še korak naprej in da pridemo v končnico," je o možnostih za nadaljevanje sezone po rednem delu dejal Kopitar.

Tako kot večina športnikov se je moral sprijazniti z novimi pravili in omejitvami. "Naši ukrepi so bili med najostrejšimi, če ne kar najostrejši. Prilagoditi se je bilo treba. A s tistim, kar smo imeli, smo delali. Na ledu je bilo 'fajn', ni bilo dosti sprememb,"je dejal o drugačnem načinu priprav.

Moteče je predvsem nošenje mask med ogrevanjem, testi pa so zdaj postali že vsakodnevna rutina. Testirajo se namreč vsak dan, če imajo tekmo, pa kar dvakrat v istem dnevu. Ena najvidnejših posledic epidemije so prazne tribune. Slovenski zvezdnik iz Los Angelesa sicer pravi, da ga osebno to med tekmo ne moti."Škoda, ker ni gledalcev v dvoranah. Med samo igro te to niti ne zmoti, med televizijskimi odmori pa je dolgčas, ker ni nikogar. Na začetku je bilo to nekaj čudnega, a smo se na to morali navaditi."Ne ve pa, ali se tudi v Kaliforniji že odpira možnost za vsaj delno polne tribune, ponekod v ZDA se gledalci počasi vračajo, a je to odvisno od vsake zvezne države.

Nezadržno se bliža 1000 točkam

Zdaj, ko je do konca rednega dela še 25 tekem, pa se vse bolj bliža njegov nov osebni mejnik. Zdaj je pri 987 točkah za 341 golov in 646 podaj, do mejnika jih manjka še 13. "Upam, da bo šlo in da bo čim prej. Lepo je, ko se to zgodi, a bo še veliko boljše, ko bom nekoč nehal igrati – ko bom star in se bom ozrl nazaj, bo lepo pogledati to statistiko," o takšnih številkah pravi Kopitar.