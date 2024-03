Kopitar dvakrat v polno ob zmagi kraljev v Chicagu

Slovenski as Anže Kopitar je ponoči v severnoameriški ligi NHL dosegel dva od štirih zadetkov Los Angelesa v prvi tretjini, Kralji pa so v petek zvečer po lokalnem času s kar 5:0 premagali moštvo z repa lestvice Chicago Blackhawks, ki nima več možnosti za uvrstitev v končnico.

Los Angeles Kings FOTO: AP icon-expand

Pierre-Luc Dubois, Alex Laferriere in Jordan Spence so z golom in asistenco pomagali Los Angelesu, da se je vrnil po porazu z 1:3 v St. Louisu. Zasedba iz Kalifornije se je z zmago odlepila od prvakov lige NHL Vegas Golden Knights za tretje mesto v pacifiški diviziji. Kralji v boju za končnico zasedajo sedmo mesto v razvrstitvi zahodne konference. Osvojili so 79 točk, neposredni tekmec za končnico zlati vitezi iz Las Vegasa imajo dve točki manj. Na vrhu zahoda je ekipa Vancouver Canucks z 92 točkami. Kralji morajo do konca rednega dela sezone odigrati še 16 tekem.

"Dve točki v oktobru sta enaki osvojenima dvema točkama marca, vendar lahko resnično vidite razliko, ki jo lahko pomenita dve točki na lestvici," je dejal Dubois. "Še vedno je treba igrati veliko hokeja, vendar smo zadovoljni s takšnim rezultatom, kot je nocoj." Vratar Los Angelesa Cam Talbot tretjič v tej sezoni ni prejel zadetka na tekmi. Zbral je 28 obramb in prišel do kariernega 31. shutouta. "Bilo je čudovito priti do vodstva, toda videli smo, da je moral Talbs zgodaj narediti dve ali tri velike obrambe," je dejal začasni trener Kings Jim Hiller. "Torej gre zasluga vratarju in lepo je videti, da je tokrat plošček šel notri za nas."

Anže Kopitar, 36-letni kapetan Kraljev iz Hrušice na Gorenjskem, je svoj 19. in 20. gol dosegel po natančnih podajah 21-letnega Quintona Byfielda. Kopitar je že 13. v 18 sezonah v ligi NHL dosegel mejo 20 golov. Slovenec, vodilni pri Kings po številu odigranih tekem (1358) in številu asistenc (783), je skoraj dodal še en gol, ko je bil v igri 2 na 1 v drugi tretjini, a se je odločil za podajo. "Pripravljen je deliti," je dejal Hiller. "Je nesebičen igralec. Lepo je videti, da je tokrat tudi sam prišel do dveh zadetkov." Adrian Kempe je prispeval dve podaji za Los Angeles.

Anže Kopitar FOTO: AP icon-expand

Zadnjeuvrščeni Blackhawksi so ostali desetič brez zmage, potem ko so šele drugič v sezoni zmagali na dveh zaporednih tekmah. "Resnično so igrali dobro in so velika, močna ekipa," je dejal trener Blackhawks Luke Richardson. "Težko smo prišli do ploščka in mislim, da je to nocoj pomenilo veliko razliko. Preprosto nismo prišli do ploščka, ko smo ga imeli, pa smo bili utrujeni." Na drugi tekmi večera je Tyler Toffoli dosegel svoja prva dva zadetka z Winnipegom, Laurent Brossoit pa je zaustavil 21 strelov za svoj drugi shutout v sezoni pri domači zmagi Jets s 6:0 nad ekipo Anaheim Ducks.

