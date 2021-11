Kopitar in druščina iz Los Angelesa morala priznati premoč Torontu

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL izgubili proti Toronto Maple Leafs z 2:6. Za Anžeta Kopitarja, ki je prispeval podajo in njegove soigralce je to osmi poraz po rednem delu na 19 tekmah, kar zadostuje za enajsto mesto v zahodni konferenci.

Kralji so izgubili predvsem po zaslugi druge tretjine, v kateri so prejeli štiri zadetke. Uvodoma je Kalifornijcem še uspelo izničiti zaostanek z golom Viktorja Arvidssona (za tega je podal Anže Kopitar, ki je skupno pri 18 točkah za osem golov in deset podaj), toda zatem so v drugem delu igre v kanadski ekipi, ki kroji vrh vzhodne konference, zapovrstjo zadeli Pierre Engvall, John Tavares, Auston Matthews in Jason Spezza. Med strelce sta se pri slednji vpisala še Alexander Kerfoot in Michael Bunting, za Los Angeles pa Sean Durzi. Kralje, ki so izgubili petič zapovrstjo, naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostili Ottawa Senators.

V s tekmami polnem večeru pred zahvalnim dnevom v ZDA je najboljša ekipa lige Florida po podaljšku z 2:1 premagala Philadelphio, v tretji minuti dodatka je za zmago zadel Aaron Ekblad. Florida je pri 31 točkah, po 29 jih imajo na vzhodu Toronto, Carolina in Washington. Carolina je tokrat z 1:2 izgubila v Seattlu, Washington pa je s 6:3 odpravil Montreal. Izkušeni napadalec moštva iz prestolnice Aleksander Ovečkin je vpisal tri podaje in je na tretjem mestu med strelci s 33 točkami. Pred njim sta le neustavljiva Edmontonova hokejista Leon Draisaitl (40) in Connor McDavid (36). Edmonton je tokrat s 5:3 zmagal v Arizoni, pri čemer sta omenjena igralca prispevala po dva gola in podaji. Edmonton je sicer druga najuspešnejša ekipa zahodne konference z 28 točkami, točko več ima Calgary, ki tokrat ni igral. Minnesota, tretja na zahodu, je v gosteh po kazenskih strelih s 3:2 ugnala New Jersey.

Na drugih tekmah je Buffalo izgubil proti Bostonu z 1:5, Pittsburgh je premagal Vancouver s 4:1, Columbus pa Winnipeg s 3:0. Detroit je bil s 4:2 boljši od St. Louisa, New York Islanders so v mestnem derbiju z Rangersi izgubili z 1:4, Nashville je klonil pred Vegasom z 2:5, Colorado je s 5:2 odpravil Anaheim, pri čemer je k zmagi četrti strelec lige Nazem Kadri (25 točk) prispeval gol in podajo, San Jose pa s 6:3 Ottawo. Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 2:6

(Anže Kopitar podaja za Los Angeles).

Buffalo Sabres - Boston Bruins 1:5

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 2:1 (podaljšek)

New Jersey Devils - Minnesota Wild 2:3 (kazenski streli)

Pittsburgh Penguins - Vancouver Canucks 4:1

Washington Capitals - Montreal Canadiens 6:3

Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 3:0

Detroit Red Wings - St. Louis Blues 4:2

New York Islanders - New York Rangers 1:4

Nashville Predators - Vegas Golden Knights 2:5

Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 5:2

Seattle Kraken - Carolina Hurricanes 2:1

Arizona Coyotes - Edmonton Oilers 3:5

San Jose Sharks - Ottawa Senators 6:3