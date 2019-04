Kopitar in druščina na prvi tekmi na Bledu Italijanom morali priznati premoč

Selektor Ivo Jan je na predzadnjem testu pred SP imel na voljo prvega zvezdnika Slovenije Anžeta Kopitarja, ob odsotnosti nekaterih nosilcev igre zadnjih sezon (Jan Muršak, Jan Urbas, Rok Tičar, Žiga Jeglič), ki jih ne bo niti na SP, pa so danes priložnost dobili tudi nekateri, ki jih pozneje ne bo med potniki v Kazahstan. Po končanem finalu državnega prvenstva bo namreč selektor v moštvo predvidoma povabil še nekaj igralcev obeh najboljših domačih klubov. Tekmo je v vratih začel Gašper Krošelj, v postavi je bil še Matija Pintarič, Kopitarja pa je v vlogi kapetana postavil v prvi napad ob Žigo Panceta in Roberta Saboliča.

V prvem delu je imela Slovenija sicer rahlo terensko premoč, ki pa je ni kronala s kakšnim zadetkom. Blizu so bili predvsem ob dveh številčnih prednostih, ko so imeli Kopitar, Sabolič in Ken Ograjenšek nekaj nevarnih strelov, vratarja Italije Andressa Bernarda pa niso premagali. Na drugi strani pa je pravzaprav iz prve nevarnejše akcije tekmecev padel gol, po izgubljenem ploščku pred slovenskimi vrati je Krošlja premagal Marco Insam. Tik pred koncem tretjine pa je po hitrem protinapadu zadel še Joachim Ramoser.

Slovenci so bili v nadaljevanju nevarni predvsem po hitrih protinapadih, v enem je sodeloval izkušeni Sabolič, v drugem pa mladi Aljaž Predan, obakrat pa je bil zmagovalec italijanski vratar. A je bil nato tudi on nemočen v 3. minuti, ko je Andrej Hebar zelo natančno meril z desne strani in plošček v 33. minuti poslal tik pod prečko za znižanje zaostanka. Na odmor pa so Slovenci spet odšli z -2, po novi napaki slovenske obrambe se je sam pred Krošljem znašel Ramoser in ga zanesljivo premagal.

Zadnjih 20 minut je med vratnici pri Sloveniji stopil Pintarič, nekaj minut so imeli Slovenci spet terensko premoč, a ni bilo učinka. Ob naslednji prednosti igralca več so poskušali še Aleksander Magovac, Sabahudin Kovačević in najbolj nevarno Pance, niti to pa ni prineslo spremembe izida. Nazadnje pa so v 59. minuti le dosegli še drugi zadetek, po strelu Saboliča ob novem "power-playu" je odbitek v gol pospravil Kovačević, za izenačenje pa je Slovencem zmanjkalo časa.

"V primerjavi s tekmo na Madžarskem smo danes igrali bolje. Zadetki, ki smo jih prejeli, so individualne narave. Smo na pravi poti, ni veliko časa, reprezentanca se bo še spremenila po jutrišnji tekmi. Bomo še močnejši, bila pa je dober pokazatelj in to je bila raven, ki jo lahko pričakujemo na SP," je današnjo tekmo ocenil selektor Jan.