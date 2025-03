Kopitar in druščina nadaljujejo niz negativnih rezultatov

Gostje so začeli podjetneje. Minuto in 10 sekund pred koncem uvodne tretjine je za vodstvo gostujoče zasedbe zadel Jake Neighbours. A je že 32 sekund kasneje Quinton Byfield dosegel gol za izenačenje. Domači so po golu dobili zagon. Trevor Moore se je izkazal in v 11. minuti tretjine domačim zagotovil minimalno vodstvo z 2:1. A tekme še zdaleč ni bilo konec, Robert Thomas je 47 sekund pred koncem druge tretjine zabil za 2:2 in podaljšek ob igralcu več. V nadaljevanju sta vratarja zaprla svoja vrata. Brez zadetkov je minila zadnja tretjina, tekma se je nadaljevala po koncu rednega dela s podaljškom, a prav tako brez zadetka. O zmagovalcu so odločali kazenski streli.