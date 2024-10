Kopitar in druščina v Montrealu prekinili niz treh zaporednih porazov

Los Angeles Kings so po treh porazih le prišli do zmage v severnoameriški hokejski ligi NHL. Kralji so bili uspešni v gosteh, ko so v dvorani Bell premagali Montreal Canadiens. Kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce, zato pa je pri zmagi kraljev pomagal s podajo v izdihljajih tekme za končni izid 4:1.

Izkazal se je tudi vratar gostov David Rittich, ki je zbral 26 obramb za Los Angeles. Rittich je bil drugič po vrsti del ekipe, potem ko je v sredo dovolil štiri gole ob 14 strelih in ga je v drugi tretjini tekme proti Torontu (2:6) zamenjal Pheonix Copley. Za kralje so zadeli Mikey Anderson, Alex Laferriere, Andreas Englund in Adrian Kempe, Vladislav Gavrikov pa je prispeval dve podaji.

"Rittich je odigral zelo dobro. Bil je naša hrbtenica, na katero smo se lahko oprli, ko nam ni šlo, saj smo vedeli, da nas bo rešil," je po zmagi dejal Laferriere. "Opravil je neverjetno delo, bil je pripravljen že od samega začetka." Kalifornijska ekipa je na uvodu v novo sezono nanizala dve zmagi in tri poraze. Zaradi prenove domače dvorane bo zdaj nadaljevala niz gostovanj. Kralje čakata še gostovanji pri Anaheimu in Vegasu, prva domača tekma v Los Angelesu pa bo na vrsti šele 25. oktobra, ko bodo v goste prišli hokejisti San Joseja. Sam Montembeault je zbral 28 obramb v svojem tretjem zaporednem startu za Montreal, ki se ni pobral po ponedeljkovem porazu s 3:6 proti Pittsburgh Penguins. "Vsekakor sem razočaran," je dejal kapetan francoskih Kanadčanov Nick Suzuki. "Igrali smo včeraj in smo prišli pozno. Mislim, da smo jim dopustili, da so se preveč razigrali. Torej, na nas je, da bomo veliko boljši od tega."

Connor McDavid FOTO: AP icon-expand

Tekma se je sicer zelo dobro začela za domačo ekipo. Justin Barron je zadel že v osmi minuti za prvo vodstvo na tekmi. "Ta gol nam ni bil všeč, toda čutili smo, da igramo zelo dobro," je dejal trener Kings Jim Hiller. "Če ne igraš dobro in oni prvi dosežejo gol, si rečeš: 'V redu, trajalo bo nekaj časa, da to preboliš.' Vendar so bili igralci na klopi vsi dokaj mirni in pozitivni. Vedeli smo, da igramo dobro."

Pester hokejski večer onstran Atlantika je ponudil še nekaj zanimivih obračunov. Zmagovito pot so znova odkrili podprvaki iz Edmontona. Connor McDavid je v gosteh v Nashvillu dosegel svoj prvi gol v sezoni in Oilers so v dvorani Bridgestone Arena zmagali s 4:2 proti Predators. Edmonton je v končnici minule sezone izločil Kopitarjeve kralje. Oilers so dobili drugo tekmo po vrsti, potem ko so sezono začeli s tremi porazi. Calvin Pickard je zbral 25 obramb, Brett Kulak pa je dosegel dva zadetka. Edmonton so v finalu tekmovanja za Stanleyjev pokal premagali hokejisti s Floride Panthers. Ti so doživeli domači poraz z 2:3 po podaljšku proti Vancouver Canucks. Odločilni gol je prispeval J.T. Miller v tretji minuti podaljška.

Artemij Panarin FOTO: AP icon-expand

Washington Capitals so to sezono odličnim Dallas Stars prizadejali prvi poraz. Prestolniki so teksaške zvezde v domači dvorani ugnali s 3:2. Artemij Panarin je dosegel hat-trick in asistenco za New York Rangers pri zmagi s 5:2 proti Detroit Red Wings. "Nocoj je bil zagotovo naš večer," je dejal Panarin: "Ne želim reči preveč, ker je bila samo ena tekma, a vse nam je šlo zelo dobro." Panarin, ki je zbral 11 točk (pet golov, šest podaj), je prvi igralec rangerjev z več točkami na vsaki od prvih štirih tekem sezone. Zadnji igralec lige NHL, ki mu je to uspelo, je bil McDavid z Edmonton Oilers, ki je imel vsaj dve točki na prvih šestih tekmah sezone 2021/22. Izidi:

Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 1:4

(Anže Kopitar asistenca v 18:58 minutah igre za LA Kings) Ottawa Senators - New Jersey Devils 1:3 Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights 4:3 Florida Panthers - Vancouver Canucks 2:3 (podaljšek) Washington Capitals - Dallas Stars 3:2 Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 6:4 Detroit Red Wings - New York Rangers 2:5 St. Louis Blues - New York Islanders 1:0 (podaljšek) Nashville Predators - Edmonton Oilers 2:4 Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 4:2 Seattle Kraken - Philadelphia Flyers 6:4