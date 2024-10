Kopitar in kralji izgubili pri zadnjeuvrščenemu San Joseju

V San Joseju so domači po enakovredni predstavi v prvi tretjini prvi zadeli v drugi, ko je bil v 23. minuti uspešen Jake Wallman . Kralji so potrebovali vsega 58 sekund za izenačenje, gol pa je dosegel Akil Thomas . Tudi zadnji del igre so bolje začeli morski psi. Po dobrih šestih minutah je namreč zadel Fabian Zetterlund . Znova so gosti hitro izenačili, tokrat je dve minuti in pol kasneje zadel Alex Laferriere . Na svoj račun so nato znova prišli domači hokejisti oziroma nekdanji kralj Tyler Toffoli , ki je bil natančen v 52. minuti. William Eklund je zmago potrdil z golom v nebranjeno mrežo 38 sekund pred iztekom časa. Wallman je ob golu dodal še dve podaji.

Za San Jose je bila to sploh prva zmaga po 60 minutah, imajo še eno po podaljšku, sicer pa so devetkrat izgubili in so na dnu tako pacifiške divizije kot celotne lige. "Nikoli nismo zares začeli dvoboja. Že v prvih petih minutah smo si privoščili dve kazni in bili vseskozi na petah. Seveda ne moremo mimo tega, da so tekmeci naredili, kar so morali. Borili so se in garali. V drugi tretjini smo nekako zadihali, v zadnji pa so domači postregli z nekaj velikimi trenutki. Sami smo jim to omogočili s slabimi potezami na ledu in to vselej vodi v prejete zadetke," je po tekmi dejal trener kraljev Jim Hiller.