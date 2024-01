Kopitar in LA Kingsi vnovič izgubili na domačem ledu

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doživeli nov poraz, že deseti na zadnjih 11 tekmah. Tokrat so Kralji na domačem ledu v dvorani Crypto.com z 1:2 izgubili proti Nashville Predatorsom. Vsi zadetki so "padli" v drugi tretjini. Kapetan Kraljev Anže Kopitar je v 23:26 minute na ledu zbral en strel proti vratom tekmeca.

Prvi so strelski post premagali gosti, ko je z igralcem več na ledu zadel Ryan O'Reilly. Slabo minuto pozneje so Kralji izenačili preko Drewa Doughtyja, ki je bil prav tako uspešen z igralcem več. A veselje Kraljev ni trajalo dolgo. Pet minut pozneje so gosti povedli, ko je bil po podajah Luka Schenna in O'Reillyja uspešen Gustav Nyquist. To je bil tudi zadnji gol na tekmi, saj nobeno od moštev ni zadelo v zadnji tretjini.

Plenilci so zdaj zmagali še na tretji od zadnjih štirih tekem, veliko zaslug pa je imel tudi tokrat za zmago vratar Juuse Saros, ki je zbral 33 obramb. Za zdaj kaže, da bo Todd McLellan ostal trener Los Angeles Kingsov do konca sezone, je v četrtek povedal generalni direktor kluba iz Los Angelesa Rob Blake. Po porazu je pred mikrofone novinarjev stopil kapetan Kraljev Anže Kopitar, ki verjame v ekipo: "V določenih trenutkih tekme moramo igrati bolje. Ni tako, da ni truda, vsi si želimo zmagati, vendar moramo igrati bolje. Začne se z mano na vrhu, tudi jaz moram biti veliko boljši za to ekipo ter vleči voz naprej. To je edini način, da se izvlečemo iz tega, znova nas mora krasiti trda ekipna igra."

Anže Kopitar FOTO: AP icon-expand

Naslednja tekma Kralje čaka v nedeljo, ko bodo doma gostili še New York Rangerse. Slednji so tokrat visoko, z 1:5, izgubili proti Vegas Golden Knightsom. Zlati vitezi s 57 točkami ostajajo na drugem mestu v razvrstitvi pacifiške skupine. Na vrhu tihomorske divizije in zahodne konference je ekipa Vancouver Canucks, prva, ki je v sezoni dosegla 30 zmag. Na 45 tekmah je zbrala že 64 točk, kar je trenutno največ v ligi NHL. Vancouver je z 2:1 premagal Arizona Coyotese. Warren Foegele je dosegel dva zadetka, Leon Draisaitl je dosegel gol in tri asistence, Edmonton Oilersi pa so premagali moštvo Seattle Kraken s 4:2 in tako podaljšali niz zmag na rekordnih 12 tekem. To je nov rekord tega kluba. Izenačili so rekord najdaljšega zmagovitega niza kanadskega moštva, ki so ga dosegli Montreal Canadiensi v sezoni 1967/68.

Za tretje najboljše moštvo skupine Edmonton (51 točk), ki je za točko prehitelo Kralje, ti so po novem četrti, je zadel tudi Zach Hyman, Stuart Skinner pa je zaustavil 25 strelov. "Vesel sem, da smo zmagali. Ta ekipa se kar naprej bori in bili smo zelo mirni. Upam, da bomo lahko nadaljevali tako," je dejal Foegele. "Stu je spet odigral odlično in to je tisto, kar potrebuješ od svojega vratarja." Eeli Tolvanen in Jared McCann sta zadela za vodstvo Seattla z 2:0 po prvi tretjini. A to sta bila nato tudi edina dva zadetka na tekmi gostujoče zasedbe. Na vzhodu še naprej kraljujejo Boston Bruinsi, ki so s 5:2 ugnali Colorado Avalanche. David Pastrnak je na tekmi v TD Gardnu zabil tri gole za kosmatince, ki so svoj niz točk podaljšali na sedem tekem. To je bil Pastrnakov prvi hat-trick v sezoni in 16. v ligi NHL.

Vroč je tudi Auston Matthews, ki je dosegel tri gole in podajo za Toronto Maple Leafse. Javorovi listi so s 4:3 dobili kanadski derbi proti Calgary Flamesom. Matthews je še četrtič v sezoni tekmo končal s tremi goli, enajstič v karieri. Pester hokejski večer je postregel še z enim hat-trickom. Njegov avtor, ki je zanj šesti v karieri, je bil T.J. Oshie, ki je trikrat zadel ob zmagi Washington Capitalsov s 5:2 proti moštvu St. Louis Blues. Do četrte zmage zapovrstjo so prišli hokejisti Tampa Bay Lightning, ki so s 7:3 nadigrali moštvo Minnesota Wild. Victor Hedman je dosegel gol in še tri asistence povrhu, izkazal se je tudi Nikita Kučerov s tremi asistencami. Teh je v karieri zbral 500. Kučerov je na vrhu lige s 75 točkami (28 goli, 47 podajami).

Največ točk v ligi NHL, sezona 2023/2024: 1. Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning): 75 točk (28 golov, 47 podaj) 2. Nathan MacKinnon ( Colordo Avalanche): 73 točk (24 golov, 49 podaj) 3. David Pastrnak (Boston Bruins): 64 točk (29 golov, 35 podaj)

4. Artemi Panarin (New York Rangers): 61 točk (27 golov, 34 podaj)

5. J.T. Miller (Vancouver Canucks): 61 točk (20 golov, 41 podaj)

...

54. Anže Kopitar (Los Angeles Kings): 39 točk (14 golov, 25 podaj)

Izidi hokejske lige NHL: Buffalo Sabres – Chicago Blackhawks 3:0 Boston Bruins – Colorado Avalanche 5:2 Ottawa Senators – Montreal Canadiens 6:2 Philadelphia Flyers – Dallas Stars 5:1 Tampa Bay Lightning – Minnesota Wild 7:3 Washington Capitals – St. Louis Blues 5:2 Calgary Flames – Toronto Maple Leafs 3:4 Edmonton Oilers – Seattle Kraken 4:2 Los Angeles Kings – Nashville Predators 1:2 (Anže Kopitar: 1 strel na gol v 23:26 minute za LA) Vancouver Canucks – Arizona Coyotes 2:1 Vegas Golden Knights – New York Rangers 5:1