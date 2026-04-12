Kopitar in soigralci po novi zmagi vse bližje končnici

Artemi Panarin je v finišu rednega dela sezone, do konca bodo kralji odigrali še tri tekme, dosegel gol v prodoru v osmi minuti prve tretjine. Štiriintridesetletni Rus je, odkar se je pridružil zasedbi iz mesta angelov v menjavi z New York Rangers, na 23 tekmah dosegel 26 točk, od tega devet golov. Z odličnimi obrambami se je izkazal domači vratar Anton Forsberg, ki je v svoji tretji tekmi brez prejetega gola v sezoni zaustavil 27 strelov gostov. Kralji so zmagali na četrti zaporedni tekmi v boju za zadnje mesto, ki še pelje v drugi del prvenstva v zahodni konferenci.

Los Angeles je na 79 tekmah dosegel 34 zmag za skupno 87 točk. Kralji imajo v razvrstitvi tihomorske divizije zgolj dve točki manj od tretjega Anaheima, tri točke manj od drugega Edmontona in štiri točke manj od vodilne ekipe pacifiške skupine Las Vegasa. Forsberg si je prislužil 11. tekmo brez prejetega gola v karieri, medtem ko so kralji povsem utišali naftarje, ki so kralje v zadnjih štirih končnicah izločili iz bojev za Stanleyjev pokal. Odločilno za zmago je bilo, da so povsem onemogočili vodilnega strelca NHL Connorja McDavida, ki je bil vidno frustriran, potem ko je prejel dve manjši kazni.

Connor Ingram je za Edmonton, ki so si skupaj z Vegasom že zagotovili igranje v končnici, ubranil 19 strelov. Edmonton si je zagotovil sedmo zaporedno uvrstitev v končnico, ko je Winnipeg kasneje izgubil proti Philadelphii. Tekma bi lahko bila zadnja domača za kapetana kraljev Anžeta Kopitarja, ki je napovedal, da bo letošnja sezona njegova zadnja v bogati karieri. Seveda si Kopitar želi s kralji igrati še v končnici. Navijači so počastili priljubljenega Kopitarja, vzklikali so mu Kopi! Kopi!, Hrušičan pa je bil povsem ganjen ob gesti množice na tribunah.

Kopitar je vzel mikrofon in se zahvalil navijačem s solzami v očeh: "Zagotovo se bomo potrudili, da se v končnici vrnemo domov in odigramo še nekaj tekem." Kralje do konca rednega dela sezone čakajo obračuni s tremi odpisanimi ekipami. Najprej bodo igrali z ekipo Seattle Kraken (14. 4.), nato z Vancouvrom (15.) in za konec še s Calgaryjem (17.). Liga NHL, izidi:

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 1:2 New York Islanders - Ottawa Senators 0:3 Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:6 Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 1:0

(Anže Kopitar je odigral 19:16 minute za LA Kings). Detroit Red Wings - New Jersey Devils 3:5 Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 3:5 Nashville Predators - Minnesota Wild 2:1 Dallas Stars - New York Rangers 2:0 Utah Mammoth - Carolina Hurricanes 1:4 Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2:6 Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 2:5 Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 1:7 Seattle Kraken - Calgary Flames 4:1 Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:3 (podaljšek) San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:4 (kazenski streli)