Hokej

Kopitar in soigralci po novi zmagi vse bližje končnici

Los Angeles, 12. 04. 2026 07.56 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL dosegli novo pomembno zmago. S četrto zaporedno zmago so še korak bližje potrditvi osmega mesta na zahodu in s tem uvrstitvi v končnico. Kralji so na domačem ledu z 1:0 odpravili pacifiške tekmece Edmonton Oilers. Odločilni gol je prispeval Artemi Panarin. Slovenski hokejski as Anže Kopitar je ostal brez točke.

Artemi Panarin je v finišu rednega dela sezone, do konca bodo kralji odigrali še tri tekme, dosegel gol v prodoru v osmi minuti prve tretjine. Štiriintridesetletni Rus je, odkar se je pridružil zasedbi iz mesta angelov v menjavi z New York Rangers, na 23 tekmah dosegel 26 točk, od tega devet golov.

Z odličnimi obrambami se je izkazal domači vratar Anton Forsberg, ki je v svoji tretji tekmi brez prejetega gola v sezoni zaustavil 27 strelov gostov. Kralji so zmagali na četrti zaporedni tekmi v boju za zadnje mesto, ki še pelje v drugi del prvenstva v zahodni konferenci.

Los Angeles je na 79 tekmah dosegel 34 zmag za skupno 87 točk. Kralji imajo v razvrstitvi tihomorske divizije zgolj dve točki manj od tretjega Anaheima, tri točke manj od drugega Edmontona in štiri točke manj od vodilne ekipe pacifiške skupine Las Vegasa.

Forsberg si je prislužil 11. tekmo brez prejetega gola v karieri, medtem ko so kralji povsem utišali naftarje, ki so kralje v zadnjih štirih končnicah izločili iz bojev za Stanleyjev pokal. Odločilno za zmago je bilo, da so povsem onemogočili vodilnega strelca NHL Connorja McDavida, ki je bil vidno frustriran, potem ko je prejel dve manjši kazni.

Connor Ingram je za Edmonton, ki so si skupaj z Vegasom že zagotovili igranje v končnici, ubranil 19 strelov. Edmonton si je zagotovil sedmo zaporedno uvrstitev v končnico, ko je Winnipeg kasneje izgubil proti Philadelphii.

Tekma bi lahko bila zadnja domača za kapetana kraljev Anžeta Kopitarja, ki je napovedal, da bo letošnja sezona njegova zadnja v bogati karieri. Seveda si Kopitar želi s kralji igrati še v končnici. Navijači so počastili priljubljenega Kopitarja, vzklikali so mu Kopi! Kopi!, Hrušičan pa je bil povsem ganjen ob gesti množice na tribunah.

Kopitar je vzel mikrofon in se zahvalil navijačem s solzami v očeh: "Zagotovo se bomo potrudili, da se v končnici vrnemo domov in odigramo še nekaj tekem." Kralje do konca rednega dela sezone čakajo obračuni s tremi odpisanimi ekipami. Najprej bodo igrali z ekipo Seattle Kraken (14. 4.), nato z Vancouvrom (15.) in za konec še s Calgaryjem (17.).

Liga NHL, izidi:
Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 1:2

New York Islanders - Ottawa Senators 0:3

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:6

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 1:0
(Anže Kopitar je odigral 19:16 minute za LA Kings).

Detroit Red Wings - New Jersey Devils 3:5

Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 3:5

Nashville Predators - Minnesota Wild 2:1

Dallas Stars - New York Rangers 2:0

Utah Mammoth - Carolina Hurricanes 1:4

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2:6

Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 2:5

Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 1:7

Seattle Kraken - Calgary Flames 4:1

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:3 (podaljšek)

San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:4 (kazenski streli)

Tretja zaporedna zmaga Los Angelesa za pomemben korak proti končnici

bibaleze
Portal
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
moskisvet
Portal
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
dominvrt
Portal
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
