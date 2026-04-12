Kopitar izlil čustva: To je bil 20 let moj dom

Hokejisti iz mesta angelov so s četrto zaporedno zmago zadržali osmo mesto na lestvici zahodne konference, do konca rednega dela sezone pa jih čakajo še tri gostovanja pri moštvih iz dna prvenstvene razpredelnice. Tokratna zmaga je bila izrednega pomena, saj so kralji zdaj v odličnem položaju za uvrstitev v končnico.

To, da lahko navijači iz Los Angelesa računajo na to, da bodo njihovi ljubljenci tudi letos v končnici, je povedal tudi Anže Kopitar , čigar ime je po koncu obračuna odmevalo po dvorani: "V imenu ekipe, igralcev in organizacije bi se rad zahvalil navijačem za podporo. Vedno ste nam stali ob strani in nas podpirali. Obljubim, da bomo dali vse, da se vrnemo domov še za nekaj tekem končnice."

38-letni Slovenec je za Kingse odigral 1518 obračunov, na katerih je zbral 452 zadetkov in 862 podaj. "Hvala vam iz dna srca. To je bil 20 let moj dom. Hvala klubu, soigralcem, trenerjem in navijačem. Hvala, da ste bili ob meni," je s solznimi očmi in tresočim glasom dodal Kopitar, kateremu so se na ledu pridružili tudi družinski člani.

V garderobi se je slovenskemu asu za njegov doprinos kalifornijski organizaciji zahvalil tudi glavni trener D. J. Smith: "Bilo je veliko igralcev, ki so naredili veliko dobrih stvari. En pa je tisti, ki je odigral zadnjo domačo tekmo rednega dela in to franšizo nosil 20 let."