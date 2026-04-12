Hokej

Kopitar izlil čustva: To je bil 20 let moj dom

Los Angeles, 12. 04. 2026 16.05 pred 22 minutami 2 min branja 1

A.M.
Anže Kopitar

Anže Kopitar je v noči na nedeljo odigral zadnjo domačo tekmo rednega dela za ekipo Los Angeles Kings, katere barve brani že vse od leta 2006. Kralji so Edmonton porazili z 1:0, ob koncu obračuna pa se je dvorana s stoječimi ovacijami poklonila slovenskemu zvezdniku. "Obljubim, da bomo dali vse, da se vrnemo domov še za nekaj tekem končnice," je med drugim povedal Kopitar.

Hokejisti iz mesta angelov so s četrto zaporedno zmago zadržali osmo mesto na lestvici zahodne konference, do konca rednega dela sezone pa jih čakajo še tri gostovanja pri moštvih iz dna prvenstvene razpredelnice. Tokratna zmaga je bila izrednega pomena, saj so kralji zdaj v odličnem položaju za uvrstitev v končnico.

FOTO: AP

To, da lahko navijači iz Los Angelesa računajo na to, da bodo njihovi ljubljenci tudi letos v končnici, je povedal tudi Anže Kopitar, čigar ime je po koncu obračuna odmevalo po dvorani: "V imenu ekipe, igralcev in organizacije bi se rad zahvalil navijačem za podporo. Vedno ste nam stali ob strani in nas podpirali. Obljubim, da bomo dali vse, da se vrnemo domov še za nekaj tekem končnice."

38-letni Slovenec je za Kingse odigral 1518 obračunov, na katerih je zbral 452 zadetkov in 862 podaj. "Hvala vam iz dna srca. To je bil 20 let moj dom. Hvala klubu, soigralcem, trenerjem in navijačem. Hvala, da ste bili ob meni," je s solznimi očmi in tresočim glasom dodal Kopitar, kateremu so se na ledu pridružili tudi družinski člani.

V garderobi se je slovenskemu asu za njegov doprinos kalifornijski organizaciji zahvalil tudi glavni trener D. J. Smith: "Bilo je veliko igralcev, ki so naredili veliko dobrih stvari. En pa je tisti, ki je odigral zadnjo domačo tekmo rednega dela in to franšizo nosil 20 let."

Kopitar in soigralci po novi zmagi vse bližje končnici

Angelina145
12. 04. 2026 16.24
in kam gre zdaj?
bibaleze
Portal
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
moskisvet
Portal
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Najboljši rogljički, kar jih boste kdaj jedli
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
voyo
Portal
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
