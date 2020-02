Kopitar kljub 12 golom opozarja: Nisem jezen, nisem pa zadovoljen

"Na začetku je bilo zbrano, potem pa razumem, da je težko obdržati zbranost v igri na takšni tekmi,"je dejal Kopitar. "Skušali smo v vsakem trenutku najti točko, kaj naj bi delali. Vmes je bila tekma že prav čudna in v takih trenutkih lahko še pride do kakšne poškodbe. Neznanka, prva tekma na turnirju ... Čutili smo malo nervoze, bo pa treba tudi naprej igrati zbrano in pozorno. Nisem jezen zaradi prejetih golov, nisem pa zadovoljen, kdaj smo ju prejeli,"je še povedal selektor, ki je priložnost v vratih ponudil Gašperju Krošlju .

Jeseniški turnir je eden od treh na predzadnji stopnji olimpijskih kvalifikacij. Zmagovalec se bo uvrstil na enega od treh zaključnih turnirjev, ki bodo avgusta, na vsakem od teh pa bo nato na olimpijske igre vodilo le prvo mesto. Selektor Matjaž Kopitar je pred začetkom domačega turnirja dejal, da se z varovanci zaveda statusa favoritov, da pa bodo z vsakim nasprotnikom igrali resno in brez podcenjevanja. Tako je bilo proti Litvi, ki so jo Slovenci lani na drugoligaškem SP v Nursultanu premagali z 9:0. Tudi v četrtek je bilo podobno, končni izid pa še višji.

Jeglič: Na igrišču moraš biti vedno stoodstoten

Med strelce se je v reviji zadetkov od prve do zadnje tretjine vpisalo osem različnih slovenskih "risov", števec golov pa se je nazadnje ustavil pri 12. V zadnji tretjini se je razigral udarni slovenski napad, zadela sta Žiga Jegličin Robert Sabolič, svoj tretji gol na tekmi pa tudi Gregor Koblar, medtem ko se je zadetka sredi prve tretjine razveselil tudi kapetan Jan Urbas, ko je enega od svojih dveh golov prispeval tudi Ken Ograjenšek. Litovsko mrežo sta zatresla še Miha Verlič, ki je prav tako zadel dvakrat, in Blaž Gregorc.

"Zelo dobro smo se pripravili in startali od začetka. Bili smo zelo pozorni na prvo tekmo na turnirju, ker je zelo pomembno, kako boš začel,"je po obračunu povedal Jeglič. "Dobro smo igrali tudi v napadu, imeli smo veliko priložnosti in tekmo pripeljali do konca. Mogoče pozneje malo stopiš s plina, a to je tudi nevarno za poškodbe, vedno moraš biti na igrišču stoodstoten. Tudi Hrvati nimajo top ekipe, mislim, da bo nekako tako kot danes. Pomemben bo začetek, pa bo vse dobro,"je sklenil Jeglič.