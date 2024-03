Kopitar: Ko ne igramo kot moštvo, naletimo na težave

"Vedeli smo, da nas čaka zahtevno delo. Vse ekipe stopnjujejo svojo pripravljenost, mi pa na trenutke ne igramo kot pravo moštvo. In to me zelo moti, saj bi si brez nekaj nepotrebnih porazov že zagotovili nastop v končnici. Tako bo zdaj treba zelo odgarati zadnjih 11 tekem," kot pravi kapetan sporoča 36-letni Hrušičan in dodaja:

"Nemalokrat v tej sezoni smo dokazali, da smo lahko konkurenčni vsakomur. Če smo pravi, potem smo neugodni za kogar koli. Le vrniti se moramo h koreninam, k tistim prvinam igre, ki so nas pripeljale v enakovreden položaj za preboj v sklepni del sezone."