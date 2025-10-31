Kopitar med podajalci, Kingsi izgubili po kazenskih strelih

V prvi tretjini in podaljšku ni bilo golov, dvoboj je odločil Lucas Raymond, ki je bil v kazenskih strelih edini uspešni izvajalec. Med njimi ni bilo Anžeta Kopitarja, ki je pred tem na ledu preživel 23 minut in 53 sekund.
Alex Laferriere je v 13. minuti druge tretjine gostitelje povedel v vodstvo, Alex DeBrincat in z dvema zaporednima goloma Marco Kasper sta poskrbela za vodstvo gostov s 3:1.
Kasper je drugič zadel po 14 minutah in 45 sekundah tretje tretjine, zato domači niso imeli veliko časa za preobrat. Za to, da se je tekma nadaljevala tudi po rednem delu, je z dvema uspešnima akcijama v razmaku pol minute poskrbel Corey Perry. Ta potem v kazenskih strelih ni bil uspešen.
