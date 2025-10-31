Svetli način
Hokej

Kopitar med podajalci, Kingsi izgubili po kazenskih strelih

Los Angeles, 31. 10. 2025 07.44 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA
Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma po kazenskih strelih izgubili z Detroit Red Wings s 3:4. Slovenski kapetan kraljev Anže Kopitar je bil podajalec pri zadetku Coreyja Perryja, ki je minuto in pol pred koncem rednega dela izenačil na 3:3.

V prvi tretjini in podaljšku ni bilo golov, dvoboj je odločil Lucas Raymond, ki je bil v kazenskih strelih edini uspešni izvajalec. Med njimi ni bilo Anžeta Kopitarja, ki je pred tem na ledu preživel 23 minut in 53 sekund.

Alex Laferriere je v 13. minuti druge tretjine gostitelje povedel v vodstvo, Alex DeBrincat in z dvema zaporednima goloma Marco Kasper sta poskrbela za vodstvo gostov s 3:1.

Anže Kopitar je proti Detroit Red Wings vpisal eno podajo
Anže Kopitar je proti Detroit Red Wings vpisal eno podajo

Kasper je drugič zadel po 14 minutah in 45 sekundah tretje tretjine, zato domači niso imeli veliko časa za preobrat. Za to, da se je tekma nadaljevala tudi po rednem delu, je z dvema uspešnima akcijama v razmaku pol minute poskrbel Corey Perry. Ta potem v kazenskih strelih ni bil uspešen.

