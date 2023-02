Kopitar: Močnejši smo kot novembra na Madžarskem

V primerjavi z novembrskim zborom, ko je slovenska izbrana vrsta nastopila v precej pomlajeni zasedbi, ima tokrat slovenski strateg Matjaž Kopitar na voljo tudi pet fantov iz reprezentance U-20 in enega iz U-18. "Lahko jih bomo preizkusili in rotirali, ne bodo pa vsi igrali na vseh treh tekmah," je dejal selektor Kopitar in dodal, da je izmed povabljenih na zbor svoj prihod opravičil edinole Robert Sabolič, saj v klubu želijo, da bi v tekmovalnem premoru saniral manjšo poškodbo.

Vodja reprezentance Dejan Kontrec je s pogledom že na zaključne priprave na svetovno prvenstvo v aprilu dejal, da bo za vse igralce, ki bi predčasno končali sezono, organizirana možnost treningov še pred uradnim začetkom priprav. Nekaj težav bo pri načrtovanju priprav do SP povzročil morebiten (oziroma precej verjeten) hiter konec sezone za reprezentante iz ljubljanskega kluba. Kot je pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, bodo za vse igralce, ki bodo predčasno končali sezono, pripravili predpriprave oziroma treninge pred uradnim začetkom priprav. "Po dolgem času sem spet zraven. Lepo je videti fante od prej in te mlajše, da se spoznamo in naredimo dobro kemijo v garderobi," je dejal eden izkušenejših članov ekipe Žiga Pavlin.