Kopitar: Morda je celo bolje, da me malce pozabijo

Kot je Anže Kopitar ocenil v pogovoru za športni dnevnik EkipaSN, večina pozornosti trenutno zasluženo pripada košarkarju Dallas Mavericksov Luku Dončiću.

"Vsa čast Dončiću, kar pa ne pomeni, da si ne želim, da bi se nekega dne zadeva spet malo obrnila in bi mogoče jaz spet prišel v prvi plan," je za omenjeni časnik dejal najboljši slovenski hokejist vseh časov. Ob tem pa priznava, da je včasih super imeti več miru pred javnostjo in prostor za umik, Dončić pa se mu prav zaradi velike javne pozornosti včasih kar malo smili.

'Nikakor nismo pričakovali repa razpredelnice'

Dvaintridesetletni Kopitar, ki je v 14 sezonah z Los Angelesom osvojil dva naslova prvaka v ligi NHL, pri tem ne skriva razočaranja s prvo polovico letošnje sezone. Kralji so z 18 zmagami in 24 porazi ter štirimi porazi v podaljšku trenutno na predzadnjem mestu zahodne konference.

"Nikakor nismo pričakovali repa razpredelnice, čeprav tudi pretirano visokih ciljev pred sezono nismo mogli imeti," je ocenil. Moštvo je že prejšnjo sezono z 32 zmagami, 42 porazi in devetimi porazi po podaljšku končalo na zadnjem mestu v zahodni konferenci najmočnejše hokejske lige na svetu in bilo večino sezone daleč od boja za končnico. Ob tem se je poleti lotilo pomlajevanja, ki pa še ni zaključeno.

Negotovost v 'fazi prenove'

"Iskreno povedano pred sezono nismo vedeli, pri čem smo. Bilo je nekaj zadev, ki so nas navdajale z optimizmom, po drugi strani pa nismo vedeli, kako bo ekipa reagirala v tej fazi prenove," je dejal. Kot eden vodilnih in najizkušenejših članov moštva, ki mu je že četrto sezono zaupana vloga kapetana, Kopitar v zadnjem času vidi pozitivne premike.

"V vsakem primeru pa je pomembno, da se z nastalim položajem znamo spoprijeti. Pri čemer je zadnje obdobje vendarle pomembno, saj se mi zdi, da ekipa dela korake v pravo smer oziroma navzgor," je povedal.

Verjame v vizijo

Prepričan je, da se bo Los Angeles znova postavil na noge in bil v prihodnosti znova del končnice.

"Resnično verjamem v načrt, ki ga je sestavil in mi ga predstavil naš športni direktor ‒ mislim, da ima vizijo vrnitve Los Angelesa v drugačne vode," je dejal in dodal, da se v teh načrtih sam vidi, čeprav je v ligi NHL vedno možnost, da ga klub v sklopu prenove zamenja.

"Če me taisti športni direktor ne bo poklical in mi dejal, da moram kam drugam ‒ kar se v Ameriki sicer lahko zgodi ‒ jaz zagotovo ne bom dobil nobene želje, da bi šel kamorkoli," je še povedal in sklenil: "V Los Angelesu se počutim doma, štirinajst let je zelo dolga doba, sploh v tem delu življenja od najstniških let do danes."