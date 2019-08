Kopitar na dobrodelnem golf turnirju že devetič za dober namen

Anže Kopitar, kapetan Los Angeles Kings, je na prejšnjih osmih turnirjih v domovini Sloveniji zbral že skoraj pol milijona evrov za dober namen. Lanski izkupiček dobrodelnega turnirja je bil rekorden, saj so z dražbami zbrali 164.000 evrov. "Niti v tistih najboljših mislih si nisem mislil, da se bo turnir tako prijel in da bomo zbrali toliko sredstev, kot smo jih v vseh teh letih. Največji krivec za to je Joc, ker pozna veliko ljudi in večino organizira, sam imam še najlažje delo. Oba sva zelo ponosna na ta projekt in zagotovo se bova še pogovarjala, da se bo to nadaljevalo. Midva zdaj sodelujeva šest let, turnir pa poteka deveto leto, kar ni kar tako. Upam, da se bo projekt, ki je bil zasnoval dolgoročno, nadaljeval,"o turnirju meni Kopitar.

"Upam, da se bo tudi v prihodnosti zbralo toliko igralcev in ljudi, ki pridejo vsako leto sem, in da bomo zbrali največ, kar lahko," o uspešnosti dobrodelnega turnirja, ki se ga bo letos udeležilo okrog 80 igralcev golfa, pravi Kopitar. Lani so na turnirju med drugimi licitirali teniški lopar Srba Novaka Đokovića, boksarske rokavice Mika Tysona, dres švedskega nogometaša Zlatana Ibrahimovića in dres slovenskega zvezdnika iz Atletico Madrida Jana Oblaka.

Letos pa bo na licitaciji v ospredju športna oprema odličnih slovenskih športnikov. Po Kopitarjevem mnenju bo za licitatorje zagotovo najbolj zanimiv dres odličnega slovenskega košarkarja Luka Dončića, novinca leta v lanski sezoni NBA.