Kopitar na tretje mesto po številu tekem za Kralje

Anže Kopitar je pri številki 1078 in je tako prehitel Luca Robitailleja , pred njim sta le še Dustin Brown (1188) in Dave Taylor (1111). Adrian Kempe je za Kralje zadel tretjič v nizu, po 57 sekundah druge tretjine je izenačil na 1:1 proti St. Louis Bluesom, prvakom iz leta 2019.

Torey Krugje dosegel edini gol v prvi, Jaden Schwartzpa v zadnji tretjini, ko je dve sekundi pred zvokom sirene poslal plošček v prazno mrežo. Vratarja gostov Calvina Petersena(26 obramb) je pred tem zamenjal dodatni napadalec losangeleškega moštva. Za domače so po dve točki dosegli David Perronz golom in podajo ter z dvema podajama Ryan O'Reilly in Robert Thomas. Bluesi bodo ekipo iz Los Angelesa znova gostili v noči na ponedeljek po slovenskem času. Kopitar je z novo asistenco sicer vodilni podajalec lige v tej sezoni.

McLellan: Soigralce bolj kot z besedami prepriča z delovnimi navadami

"Je podaljšana roka strokovnega štaba na ledu,"je Kopitarjev delež opisal trener Todd McLellan. "Razume, kaj želimo doseči, kaj pričakujemo, in to počne pravilno ves čas tekme. Njegove delovne navade, ne toliko besede, so tisto, s katerimi potem prepriča tudi soigralce. Način, na katerega dela in kako se odziva, ga dela za vodjo te skupine. Veliko večerov računamo nanj, na njegov prispevek, in zato igra zelo veliko ... Moral bo dobiti čas tudi premor za počitek, morali pa bomo imeti še nekaj igralcev, da se dvignejo."

Columbus Blue Jacketsi so premagali branilce naslova, ekipo Tampa Bay Lightning (5:2), ter se na vrhu centralne skupine izenačili s Floridčani s šestimi točkami. Boston Bruinsi so premagali Philadelphia Flyerse s 6:1, v kanadskem derbiju so bili Winnipeg Jetsi boljši od ekipe Ottawa Senators (6:3), tekma Carolina Hurricanes ‒ Florida Panthers pa je bila prestavljena.