Kopitar: Naši nogometaši so igrali brez strahu

Naša hokejska reprezentanca pa na njegovo pomoč v kvalifikacijah za olimpijske igre ne bo mogla računati. Zvezdnik ekipe Los Angeles Kings v severnoameriški hokejski ligi NHL se bo namreč v celoti posvetil pripravam na novo sezono najmočnejše hokejske lige na svetu. V njej je Kopitar dvakrat osvojil Stanleyjev pokal (2012, 2014). V minuli sezoni so Kralji izpadli v prvem krogu končnice. Prvaki so postali Florida Panthersi.

"Biti moramo biti zelo ponosni, na to, kako so naši fantje igrali in borbali, pokazali so, da jih ni bilo strah. Prvi polčas z Dansko sicer ni šel ravno po načrtu, a vse z izjemo tega so odigrali brez strahu in z veliko odlike," je nastope slovenske nogometne reprezentance pohvalil Anže Kopitar .

Kopitar je ob svoji odločitvi poudaril, da s tem ne bo zaprl vrat reprezentanci ob morebitnih naslednjih akcijah.

"Navijači verjetno ne bodo prav zadovoljni z mano. Odločil sem se, da se moram letos oziroma ti dve leti še povsem posvetiti Los Angelesu in letos me avgusta ne bo. S selektorjem sva imela dober pogovor, rekel je, naj ga pokličem, če si bom premislil, kar pa je zelo malo verjetno. Enkrat se moraš odločiti tudi za to, in to je stvar, ki se ji bom moral odpovedati," je najboljši slovenski hokejist pojasnil, da ga ne bo v kvalifkacijah v Rigi.

"Enostavno bi bilo preveč zame. Sem že malo starejši, preveč potovanj bi bilo, z Edom (Terglavom, selektorjem reprezentance, op. STA) sva govorila, bil je zelo razumevajoč. A daleč od tega, da bi bila odločitev lahka. Vedno sem rad igral za Slovenijo, ampak zdaj prideš do točke v karieri, ko je LA trenutno najbolj pomemben in bom vse svoje moči in sile usmeril v to," je odločitev pojasnil Kopitar.