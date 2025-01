Kopitar ne sme igrati, požar pa se neusmiljeno približuje njegovemu domu

"Naša srca so s celotno losangeleško skupnostjo. Cenimo trdo delo vseh, ki rešujejo življenja in prizadevno delajo na tem, da zajezijo požar ter zaščitijo našo skupnost. Cenimo podporo lige, ki je poskrbela, da so naši navijači, zaposleni in igralci varni," so v izjavi za javnost ob preklicu tekme zapisali pri moštvu Anžeta Kopitarja.