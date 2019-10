Kopitar neuspešen: Kingsi razbiti v St. Paulu

Hokejiste Minnesote na uvodu v novo sezono 13 od skupno prvih 18 tekem čaka na gostovanjih, zato dvoboje pred domačim občinstvom znajo izkoristiti. Na tekmi proti kraljem so svojim navijačem ponudili veliko razlogov za veselje.

Eric Staal je po izenačenju na 1:1 dosegel zadetek za vodstvo proti koncu druge tretjine, vratarAlex Stalockje zaustavil 30 strelov in gostitelji so kralje premagali kar s 5:1.

Med strelce za Minnesoto, ki je dobila tri od zadnjih štirih tekem, so se vpisali še Gerald Mayhew, Joel Eriksson Ek,Mikko Koivu in Jared Spurgeon.

Za kralje, ki so izgubili še drugič zaporedoma, je edini gol dosegelBen Hutton, vratarJonathan Quickje zbral 22 obramb.

"Lansko sezono navijačem nismo ponudili tega, kar si zaslužijo, zato smo letos še bolj odločno vstopili v sezono. Spet jih moramo prepričati, da nam bodo zaupali," je dejal domači branilec Matt Dumba, ki je zbral dve podaji.

Kralje v nedeljo čaka še gostovanje pri Chicago Blackhawks.

Prvaki NHL, hokejisti St. Louis Blues, so v ponovitvi lanskega velikega finala lige NHL gostovali pri Boston Bruins in klonili z 0:3. Lani so gosti po dvorani TD Garden drsali s Stanleyjevim pokalom v rokah, potem ko so na odločilni sedmi tekmi zmagali s 4:1; tokrat so se kosmatinci potrudili, da se zgodba ni ponovila.

David Pastrnakje še osmo tekmo v nizu dosegel vsaj točko, ko je zadel svoj enajsti zadetek to sezono, vratarTuukka Rask pa je za svoj drugi shutout sezone zaustavil 26 strelov.

"Ravno o tem sem govoril ..., če niso s seboj prinesli Stanleyjevega pokala, potem sam ne vidim nobenih podobnosti z lansko sezono. Drugo leto, drugačna ekipa," je dejal Rusk.