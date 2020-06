Kopitar in Dragić v en glas: Ne smemo ostati tiho

Od slovenskih športnikov v Združenih državah Amerike sta se do tega trenutka najbolj javno izpostavila hokejist Los Angeles Kingsov Anže Kopitar in košarkar ekipe Miami Heat Goran Dragić . Kopitar je v nedeljo pozno zvečer po slovenskem času objavil krajši zapis na družbenih omrežjih, potem ko so podobno storili številni največji zvezdniki elitne hokejske lige NHL.

"Nikoli ne bom razumel, kako je biti temnopolt v Ameriki. Vem pa, da je čas, da smo boljši in da delujemo bolje. Naša odgovornost je, da podpiramo pravico in enakost in da obsodimo rasizem ter predsodke vseh oblik. Ne smemo ostati tiho. Moramo delati v smeri boljše prihodnosti,"je zapisal Kopitar.

Dončić brez besed

Dragić je sicer v podpiranju protestov veliko aktivnejši in je nazadnje delil tudi posnetek soigralca Udonisa Haslema. Miamijevega veterana so med nagovorom množici v domačem mestu premagale solze.

"Kot temnopolt človek, ki vzgaja temnopolte otroke v Ameriki, me je hudičevo strah," je med drugim dejal Haslem, Dragić pa je v objavi na Twitterju dodal simbole, ki prikazujejo molitev, in pripisal: "To je naš vodja."

Zvezdnik Dallas Mavericksov Luka Dončićse je do zdaj odzval z dvema delitvama, in sicer objave Kopitarja in svojega kluba iz Teksasa, čemur je dodal simbole molitve.

"Zgodovina gre skozi obdobja,"so sporočili Mavericksi."Obdobja ponovne vzpostavitve (pravice), obnove (skupnosti) in okrepitve (kot ljudje). Okrepitev potrebuje skupinski trud in skupaj se bomo okrepili,"so dodali v mestu, kjer so se tako kot v Kopitarjevem Los Angelesu zgodili hudi incidenti in spopadi med policisti in protestniki.