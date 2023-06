Kopitar: Nisem še razmišljal o tem, da bi bila naslednja sezona moja zadnja

Po končani hokejski sezoni si hokejisti privoščijo zaslužen počitek, za najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja pa poletni premor ne pomeni le počitka, temveč tudi čas za predajanje znanja naslednjim generacijam. Tudi letos je skupaj s Tomažem Razingarjem organiziral hokejsko akademijo na Bledu, kjer smo se danes pogovarjali z njim.

"Mislim, da bo letos okrog 150 udeležencev kampa, kar je zelo lepo število. Veliko več je malčkov kot starejših, ampak je res lepo z njimi delati in se malo pozabavati," je o številu udeležencev povedal Anže Kopitar, ki polni baterije za naslednjo sezono. "Super je, to je tudi zame neka baterija, da se tudi jaz napolnim z energijo. Ko vidim tele malčke, ki se vsak dan prismejejo v dvorano in se smejejo na ledu, tudi oni mene spomnijo, da je hokej še zmeraj zelo zabaven. Je pa tudi lepo, da se malo podružimo, da kakšno rečemo in mislim, da jim je to tudi všeč," je z nasmeškom na obrazu hokejsko akademijo, ki jo organizira skupaj s prijateljem in nekdanjim slovenskim reprezentantom Tomažem Razingarjem opisal Kopitar.

Zvezdnik moštva Los Angeles Kings, ki je minulo sezono zaključilo z izpadom že v prvem krogu končnice, se je tako že imel čas spočiti: "Sem se kar zregeneriral," nam je priznal in v isti sapi dodal: "Sedaj se že počasi pripravljam na naslednjo sezono. Počitek je bil definitivno potreben, sezona je bila dolga in naporna, žal malo prekratka, ampak vseeno je bilo še zmeraj dovolj napora. Sedaj sem že na tisti ničli, da se lahko že pripravljam na naslednjo sezono."

Dolga sezona igranja v ligi NHL je pustila davek na telesu 35-letnega Kopitarja in zaradi nekaj manjših poškodb se zato na svetovnem prvenstvu elitne divizije minuli mesec ni pridružil slovenski reprezentanci. "Bilo je več manjših poškodb, ki so se že sanirale in se sedaj kolikor toliko dobro počutim," je razkril Kopitar. Po 17 sezonah igranja v najmočnejši hokejski ligi na svetu, kjer je dvakrat tudi osvojil sloviti Stanleyev pokal, pa Kopitar še ne razmišlja o koncu kariere. "Ne vem, ali bo to moja zadnja sezona ali ne ... bomo videli. Trenutno še imam pogodbo za eno sezono, kaj se bo razvilo po temu, pa bomo videli. Če po pravici povem, nisem še nisem razmišljal o tem, da bi bila naslednja sezona moja zadnja. Še zmeraj imam dovolj želje, da bi še naprej igral, bo pa tudi odvisno od vseh okoliščin kako se bo vse skupaj odvijalo. Sem pa tudi že večkrat povedal, da bi se rad upokojil kot Kralj in to se bo tudi zgodilo," nam je priznal.

S Kralji je Kopitar v minuli sezoni ostal praznih rok, saj je po izpadu v prvem krogu končnice lige NHL končal klubsko sezono. Los Angeles je moral namreč priznati premoč Edmontonu, ki je v seriji že dvakrat zaostajal, a na koncu slavil s 4:2 v zmagah. "Izkazalo se je, da je bila tisto prelomna tekma, smo že vodili zelo zgodaj na tekmi pa potem nekako zapravili to vodstvo," je o četrti tekmi (na kateri so Kralji ob vodstvu v zmagah z 2:1 vodili že s 3:0 in na koncu izgubili s 4:5), povedal Kopitar in z dvignjeno glavo dodal: "Ampak tako je v športu, včasih se vrneš od mrtvih, včasih pa ne gre vse po planu. Ampak stvari se postavljajo na svoja mesta, tako da lahko optimistično gledamo naprej."

35-letni Hrušičan bo tako v Los Angelesu ostal vsaj še eno leto, kjer bodo Kralji v prihodnji sezoni po njegovih besedah kotirali višje kot v minuli: "Mislim, da se je ekipa izboljšuje iz leta v leto. Naš športni direktor mislim, da dela dobro, dobro zgodbo. Stvari se postavljajo na svoja mesta tako da pričakujemo znotraj ekipe, da bo letošnja sezone boljša kot lanska." Kljub hitremu zaključku sezone, pa slovenski hokejist ni ostal praznih rok. Znova je namreč prejel nagrado Lady Byng Memorial, ki jo podeljuje združenje novinarjev severnoameriške lige NHL. Kopita ali 'Kopistar' kot ga kličejo onkraj luže je namreč vzorčni prototip hokejista glede na opis nagrade, ki jo prejme igralec, ki 'najbolj ponazarja športni duh in gentlemansko vedenje ob visoki ravni hokejske igre'.

