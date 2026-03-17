Hokej

Kopitar: Niti v najboljših sanjah se moj scenarij ni tako odvil

New York , 17. 03. 2026 11.23 pred 17 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Tadeja Lampret J.B.
Anže Kopitar je pomahal v slovo Madison Square Gardnu

Anže Kopitar igra svojo 20. sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Ker bo po njej končal svojo izjemno kariero, se v zadnjih tednih vrstijo slovesa od enega najboljših hokejistov tega tisočletja. Zadnje je bilo v kultnem Madison Square Gardnu, kjer so LA Kings ugnali New York Rangerse (4:1) in naredili pomemben korak na poti v končnico.

"Možnosti so dobre. Smo na prelomnici, treba bo zmagovati tekme. Tukaj ni skrivnosti. Dobro je, da držimo usodo v svojih rokah," je uvodoma povedal kapetan LA Kings, ki je ob zanesljivi zmagi tokrat prispeval asistenco.

Veseli ga dejstvo, da se forma kraljev vzpenja v pravem času. "Zadnjih pet tekem je igra prava, boljša, z več energije. Upamo, da se bo to še stopnjevalo in pridemo v končnico."

Po tekmi v verjetno najbolj kultni dvorani na svetu se je Anže Kopitar čustveno pozdravil z nekdanjim soigralcem, vratarjem Jonathanom Quickom, s katerim sta dvakrat slavila naslov prvaka.

FOTO: Profimedia

Na vprašanje, ali mu misli uhajajo na tovrstne trenutke, je odvrnil: "Zagotovo so bile misli tudi pri tem, da je to zadnja tekma v Madison Square Gardnu. Ko pa se tekma začne, misliš samo na igro."

Dejstvo, da si nasprotne ekipe pogosto vzamejo čas in ga na poseben način počastijo, ko zadnjič gostuje v njihovih dvoranah, si šteje v posebno čast. "Zelo lepo je. Sploh po porazu, ko to ni najbolj prijetno. Zelo sem počaščen."

Pred kratkim je Kopitar postavil še enega v vrsti neverjetnih mejnikov v svoji karieri, saj je postal hokejist z največ točkami v dresu Los Angeles Kingsov.

"Pred 20 leti je bil moj cilj ostati v ligi. Vsak mlad hokejist sanja, da bi enkrat igral v ligi NHL. A niti v najboljših sanjah se scenarij ni tako odvil, da bom tu 20 let, da bom del zgodovine našega kluba. Trenutno pa je še preveč akcije, da bi razmišljal o tem. Osredotočen sem na to, da se uvrstimo v končnico."

Za konec je Hrušičan zatrdil, da mu kljub čustvenim slovesom ni žal, da je že pred sezono naznanil, da bo poleti končal kariero.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
