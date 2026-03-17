Kopitar: Niti v najboljših sanjah se moj scenarij ni tako odvil

"Možnosti so dobre. Smo na prelomnici, treba bo zmagovati tekme. Tukaj ni skrivnosti. Dobro je, da držimo usodo v svojih rokah," je uvodoma povedal kapetan LA Kings, ki je ob zanesljivi zmagi tokrat prispeval asistenco. Veseli ga dejstvo, da se forma kraljev vzpenja v pravem času. "Zadnjih pet tekem je igra prava, boljša, z več energije. Upamo, da se bo to še stopnjevalo in pridemo v končnico." Po tekmi v verjetno najbolj kultni dvorani na svetu se je Anže Kopitar čustveno pozdravil z nekdanjim soigralcem, vratarjem Jonathanom Quickom, s katerim sta dvakrat slavila naslov prvaka.

Na vprašanje, ali mu misli uhajajo na tovrstne trenutke, je odvrnil: "Zagotovo so bile misli tudi pri tem, da je to zadnja tekma v Madison Square Gardnu. Ko pa se tekma začne, misliš samo na igro." Dejstvo, da si nasprotne ekipe pogosto vzamejo čas in ga na poseben način počastijo, ko zadnjič gostuje v njihovih dvoranah, si šteje v posebno čast. "Zelo lepo je. Sploh po porazu, ko to ni najbolj prijetno. Zelo sem počaščen."

Pred kratkim je Kopitar postavil še enega v vrsti neverjetnih mejnikov v svoji karieri, saj je postal hokejist z največ točkami v dresu Los Angeles Kingsov. "Pred 20 leti je bil moj cilj ostati v ligi. Vsak mlad hokejist sanja, da bi enkrat igral v ligi NHL. A niti v najboljših sanjah se scenarij ni tako odvil, da bom tu 20 let, da bom del zgodovine našega kluba. Trenutno pa je še preveč akcije, da bi razmišljal o tem. Osredotočen sem na to, da se uvrstimo v končnico." Za konec je Hrušičan zatrdil, da mu kljub čustvenim slovesom ni žal, da je že pred sezono naznanil, da bo poleti končal kariero.